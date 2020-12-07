На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця

У Старовижівському районі продавця, який продав 2 пляшки пива неповнолітньому, оштрафували на 6800 гривень.Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.Повідомляють, до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Старовижівської селищної ради надійшов протокол про вчинення продавцем магазину одного з населених пунктів громади, адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», що полягало у продажі 2 пляшок пива неповнолітній особі.На підставі аналізу поданих матеріалів, адміністративною комісією прийнято постанову про визнання даної особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення і накладено штраф в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень.