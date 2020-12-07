На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця
Сьогодні, 20:15
У Старовижівському районі продавця, який продав 2 пляшки пива неповнолітньому, оштрафували на 6800 гривень.
Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.
Повідомляють, до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Старовижівської селищної ради надійшов протокол про вчинення продавцем магазину одного з населених пунктів громади, адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», що полягало у продажі 2 пляшок пива неповнолітній особі.
На підставі аналізу поданих матеріалів, адміністративною комісією прийнято постанову про визнання даної особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення і накладено штраф в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.
Повідомляють, до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Старовижівської селищної ради надійшов протокол про вчинення продавцем магазину одного з населених пунктів громади, адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», що полягало у продажі 2 пляшок пива неповнолітній особі.
На підставі аналізу поданих матеріалів, адміністративною комісією прийнято постанову про визнання даної особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення і накладено штраф в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень.
Фото - ілюстративне
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