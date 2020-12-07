вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця

На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця
У Старовижівському районі продавця, який продав 2 пляшки пива неповнолітньому, оштрафували на 6800 гривень.

Про це йдеться на сайті Старовижівської селищної ради.

Повідомляють, до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Старовижівської селищної ради надійшов протокол про вчинення продавцем магазину одного з населених пунктів громади, адміністративного правопорушення за частиною 2 статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», що полягало у продажі 2 пляшок пива неповнолітній особі.

На підставі аналізу поданих матеріалів, адміністративною комісією прийнято постанову про визнання даної особи винною у вчиненні адміністративного правопорушення і накладено штраф в розмірі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 6800 гривень.

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Старовижівський район, продаж алкоголю, неповнолітній
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школах волинської громади два тижні не працюють шкільні їдальні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 січня
Сьогодні, 20:00
Повідомили, чи повернуться студенти луцького «політеху» в аудиторії в новому навчальному семестрі
Сьогодні, 19:36
На Волині злодій викрав у господині циркулярку з двигуном
Сьогодні, 19:21
Схожі новини
У селі неподалік Луцька чоловік біля магазину побив неповнолітнього хлопця У селі неподалік Луцька чоловік біля магазину побив неповнолітнього хлопця
07 грудень, 2020, 18:04
«Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2021»: педагог з Волині посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі
23 листопад, 2020, 20:49
Знову захотів покататися: у Рівному неповнолітній хлопець втретє вкрав маршрутку Знову захотів покататися: у Рівному неповнолітній хлопець втретє вкрав маршрутку
23 листопад, 2020, 17:35
На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів
16 листопад, 2020, 18:07
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У школах волинської громади два тижні не працюють шкільні їдальні. ВІДЕО
Сьогодні, 20:51
 0
На Волині за продаж алкоголю неповнолітньому оштрафували продавця
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Повідомили, чи повернуться студенти луцького «політеху» в аудиторії в новому навчальному семестрі
Сьогодні, 19:36
 0
На Волині злодій викрав у господині циркулярку з двигуном
Сьогодні, 19:21
 0
Медіа
відео
1/8