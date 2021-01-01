У місті на Волині хочуть організувати «соціальний велохаб»

Віталій Шевченко та Юрій Бондарук закликають жителів Рожищенської громади підтримати проєкт зі сворення у місті «Соціального велохабу».



Про це інформують



За словами Віталія Юрійовича, у Рожищі планується створити простір «Соціальний велохаб» (веломайстерню), що об'єднає користувачів велотранспорту різних вікових груп і соціального стану, в тому числі осіб з інвалідністю.



У велохабі вони зможуть вивчити будову велосипеда, навчитись його обслуговувати, вивчити правила дорожнього руху, культуру поведінки на дорозі, а також зможуть організувати активне дозвілля.



В межах цього проєкту планують:



- Презентувати проєкт громаді та промотувати його;

- Облаштувати простір «Соціального велохабу»;

- Провести освітні заходи з вивчення правил дорожнього руху серед школярів-велосипедистів;

- Провести вело-квест до Дня пам'яті та примирення;

- Надавати консультації з обслуговування та ремонту велозасобів;

- Провести велопробіг містом Рожище;

- Прокласти та маркувати веломаршрут територією Рожищенської громади.



«Створення веломайстерні при «Соціальному велохабі» дасть можливість відвідувачам безкоштовно проводити огляд, профілактику, ремонт велосипедів та транспортних засобів, в тому числі для пересування осіб з обмеженими можливостями, а ще дасть змогу конструювати прототипи ексклюзивних велозасобів. Діти зможуть вивчити правила дорожнього руху та навчитись культурі пересування на велосипеді», - зауважує Віталій Шевченко.



Якщо проєкт переможе та отримає фінансову підтримку у сумі 46 014 гривень, то вже влітку в Рожищі буде своя веломайстерня.



Жителів громади закликають підтримати проєкт «Соціальний велохаб» на сайті



Проголосувати можна до 2 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. тазакликають жителів Рожищенської громади підтримати проєкт зі сворення у місті «Соціального велохабу».Про це інформують на сайті Рожищенської міської громади.За словами Віталія Юрійовича, у Рожищі планується створити простір «Соціальний велохаб» (веломайстерню), що об'єднає користувачів велотранспорту різних вікових груп і соціального стану, в тому числі осіб з інвалідністю.У велохабі вони зможуть вивчити будову велосипеда, навчитись його обслуговувати, вивчити правила дорожнього руху, культуру поведінки на дорозі, а також зможуть організувати активне дозвілля.В межах цього проєкту планують:- Презентувати проєкт громаді та промотувати його;- Облаштувати простір «Соціального велохабу»;- Провести освітні заходи з вивчення правил дорожнього руху серед школярів-велосипедистів;- Провести вело-квест до Дня пам'яті та примирення;- Надавати консультації з обслуговування та ремонту велозасобів;- Провести велопробіг містом Рожище;- Прокласти та маркувати веломаршрут територією Рожищенської громади.«Створення веломайстерні при «Соціальному велохабі» дасть можливість відвідувачам безкоштовно проводити огляд, профілактику, ремонт велосипедів та транспортних засобів, в тому числі для пересування осіб з обмеженими можливостями, а ще дасть змогу конструювати прототипи ексклюзивних велозасобів. Діти зможуть вивчити правила дорожнього руху та навчитись культурі пересування на велосипеді», - зауважує Віталій Шевченко.Якщо проєкт переможе та отримає фінансову підтримку у сумі 46 014 гривень, то вже влітку в Рожищі буде своя веломайстерня.Жителів громади закликають підтримати проєкт «Соціальний велохаб» на сайті «Активні громадяни» натиснувши на кнопку «Голосувати».Проголосувати можна до 2 лютого.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію