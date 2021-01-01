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У місті на Волині хочуть організувати «соціальний велохаб»

У місті на Волині хочуть організувати «соціальний велохаб»
Віталій Шевченко та Юрій Бондарук закликають жителів Рожищенської громади підтримати проєкт зі сворення у місті «Соціального велохабу».

Про це інформують на сайті Рожищенської міської громади.

За словами Віталія Юрійовича, у Рожищі планується створити простір «Соціальний велохаб» (веломайстерню), що об'єднає користувачів велотранспорту різних вікових груп і соціального стану, в тому числі осіб з інвалідністю.

У велохабі вони зможуть вивчити будову велосипеда, навчитись його обслуговувати, вивчити правила дорожнього руху, культуру поведінки на дорозі, а також зможуть організувати активне дозвілля.

В межах цього проєкту планують:

- Презентувати проєкт громаді та промотувати його;
- Облаштувати простір «Соціального велохабу»;
- Провести освітні заходи з вивчення правил дорожнього руху серед школярів-велосипедистів;
- Провести вело-квест до Дня пам'яті та примирення;
- Надавати консультації з обслуговування та ремонту велозасобів;
- Провести велопробіг містом Рожище;
- Прокласти та маркувати веломаршрут територією Рожищенської громади.

«Створення веломайстерні при «Соціальному велохабі» дасть можливість відвідувачам безкоштовно проводити огляд, профілактику, ремонт велосипедів та транспортних засобів, в тому числі для пересування осіб з обмеженими можливостями, а ще дасть змогу конструювати прототипи ексклюзивних велозасобів. Діти зможуть вивчити правила дорожнього руху та навчитись культурі пересування на велосипеді», - зауважує Віталій Шевченко.

Якщо проєкт переможе та отримає фінансову підтримку у сумі 46 014 гривень, то вже влітку в Рожищі буде своя веломайстерня.

Жителів громади закликають підтримати проєкт «Соціальний велохаб» на сайті «Активні громадяни» натиснувши на кнопку «Голосувати».

Проголосувати можна до 2 лютого.

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Теги: Рожище, проєкт, велохаб
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