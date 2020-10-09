На Волині від отруєння алкоголем і переохолодження помер чоловік





На жаль врятувати чоловіка не вдалося, - пише



Чоловіка в лікарню доставила карета швидкої допомоги з гострим алкогольним отруєнням і загальним переохолодженням. Організм чоловіка не витримав надсильного перевантаження оковитою і холодом, перед яким були безсилими навіть досвідчені медики.



Він раптово помер через 40 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Минулого тижня лікарі Горохівської ЦРЛ повертали до життя 44-річного жителя села Старостав.На жаль врятувати чоловіка не вдалося, - пише Волинь-нова. Чоловіка в лікарню доставила карета швидкої допомоги з гострим алкогольним отруєнням і загальним переохолодженням. Організм чоловіка не витримав надсильного перевантаження оковитою і холодом, перед яким були безсилими навіть досвідчені медики.Він раптово помер через 40 хвилин.

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