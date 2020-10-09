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На Волині від отруєння алкоголем і переохолодження помер чоловік

На Волині від отруєння алкоголем і переохолодження помер чоловік
Минулого тижня лікарі Горохівської ЦРЛ повертали до життя 44-річного жителя села Старостав.

На жаль врятувати чоловіка не вдалося, - пише Волинь-нова.

Чоловіка в лікарню доставила карета швидкої допомоги з гострим алкогольним отруєнням і загальним переохолодженням. Організм чоловіка не витримав надсильного перевантаження оковитою і холодом, перед яким були безсилими навіть досвідчені медики.

Він раптово помер через 40 хвилин.

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Теги: Волинь, трагедія, смерть
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