На Волині від отруєння алкоголем і переохолодження помер чоловік
Сьогодні, 22:21
Минулого тижня лікарі Горохівської ЦРЛ повертали до життя 44-річного жителя села Старостав.
На жаль врятувати чоловіка не вдалося, - пише Волинь-нова.
Чоловіка в лікарню доставила карета швидкої допомоги з гострим алкогольним отруєнням і загальним переохолодженням. Організм чоловіка не витримав надсильного перевантаження оковитою і холодом, перед яким були безсилими навіть досвідчені медики.
Він раптово помер через 40 хвилин.
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На жаль врятувати чоловіка не вдалося, - пише Волинь-нова.
Чоловіка в лікарню доставила карета швидкої допомоги з гострим алкогольним отруєнням і загальним переохолодженням. Організм чоловіка не витримав надсильного перевантаження оковитою і холодом, перед яким були безсилими навіть досвідчені медики.
Він раптово помер через 40 хвилин.
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