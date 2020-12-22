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На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО

На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО
В оренду передадуть державне майно – АЗС у селі Воля-Любитівська Ковельського району.

Повідомляє Волинь онлайн.

Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду держмайна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Цінові пропозиції приймають до 18 лютого, відбудеться аукціон 19 лютого.

«Приміщення АЗС з навісом (літера А-1) загальною площею 79 метрів квадратних за адресою: Україна, 45063, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а, що обліковується на балансі Філії «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Строк оренди – один рік. Цільове призначення – майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням», – йдеться в описі лоту.

Початкова ціна становить 2,338 тисячі гривень.

На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО
На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО
На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО
На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО

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Теги: АЗС, оренда, Фонд держмайна
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