На Волині в оренду здають державну АЗС. ФОТО





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Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду держмайна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Цінові пропозиції приймають до 18 лютого, відбудеться аукціон 19 лютого.



«Приміщення АЗС з навісом (літера А-1) загальною площею 79 метрів квадратних за адресою: Україна, 45063, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а, що обліковується на балансі Філії «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Строк оренди – один рік. Цільове призначення – майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням», – йдеться в описі лоту.



Початкова ціна становить 2,338 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В оренду передадуть державне майно – АЗС у селі Воля-Любитівська Ковельського району.Повідомляє Волинь онлайн Організовує аукціон Регіональне відділення Фонду держмайна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Цінові пропозиції приймають до 18 лютого, відбудеться аукціон 19 лютого.«Приміщення АЗС з навісом (літера А-1) загальною площею 79 метрів квадратних за адресою: Україна, 45063, Волинська обл., Ковельський р-н, с. Воля-Любитівська, вул. Луцька, 1а, що обліковується на балансі Філії «Волинський державний обласний навчально-курсовий комбінат» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс». Строк оренди – один рік. Цільове призначення – майно може бути використане за будь-яким цільовим призначенням», – йдеться в описі лоту.Початкова ціна становить 2,338 тисячі гривень.

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