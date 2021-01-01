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Волинська бригада територіальної оборони запрошує на військову службу у резерві

Волинська бригада територіальної оборони запрошує на військову службу у резерві
Формуються бригада та її батальйони територіальної оборони за рахунок військовозобов'язаних віком до 60 років, які приписані до них або уклали контракт на службу в резерві.

Про це інформує Ківерцівський районний військовий комісаріат своїй сторінці у фейсбуці.

Такий контракт можуть укласти військовозобов’язані та особи, які не служили в армії, але мають військові спеціальності. Це дає можливість бути залученим до виконання військового обов’язку та при цьому не відволікатись від звичної професійної діяльності.

Волинянам, які укладають контракт з бригадою територіальної оборони, важливо знати, що у випадку оголошення воєнного стану або мобілізації, вони будуть призвані саме у свій підрозділ на визначену посаду та виконуватимуть обов’язки виключно в межах області.

Для підтримання військових навичок кілька разів на рік резервісти залучаються для участі в одноденних вишколах та в навчальних зборах тривалістю від 7 до 20 днів. Упродовж цього часу за ними зберігається посада й заробітна плата за місцем постійної роботи, надається повне речове, продовольче та медичне забезпечення, виплачуються добові.

Безробітні отримують мінімальну зарплатню.

Резервістам, які є працевлаштованими, окрім збереженої заробітної плати, одразу після проведення навчальних зборів виплачують до 4540 гривень (залежно від звання), безробітнім – 2270 гривень. Наприкінці кожного року за успішне виконання завдань передбачене одноразове заохочення в сумі до 3100 гривень (залежно від звання).

Контракт у військовому резерві передбачає низку переваг, серед яких – можливість просуватися по службі, отримувати військові звання, підвищувати кваліфікацію та здобувати нову військово-облікову спеціальність.

Усім, хто хоче укласти контракт в резерві слід звернутись до Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Луцьк, вул. Теремнівська, 85, або в районні (міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання.


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Теги: військова служба, Волинь
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