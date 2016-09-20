Серед найбільших боржників із виплати зарплати на Волині – санаторій і коледж. ПЕРЕЛІК

Станом на 22 січня 2021 року загальна сума заборгованості із заробітної плати та інших виплат за виконавчими документами на 15-ти підприємствах Волині становила 21 мільйон 394 тисячі гривень.Про це повідомляє Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Львів).Інформують, що серед найбільших неплатників – три державні підприємства – «Волиньвугілля» ( 13 185 414 грн.), «Луцький КХП №2» (3 219 296 грн.) і відокремлений підрозділ «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» (1 305 761 грн.). Майже по мільйону не виплатили заробленого в обласному санаторії матері і дитини «Турія» ( 986 170 грн) і приватному вищому навчальному закладі «Володимир-Волинський медико – технічний коледж» (955 937 грн).Додають також, що 121 тис 475 гривень заборгованої зарплатні повернули волинські державні виконавці двом працівникам ДП «Волиньвугілля» у січні цього року. Загалом в Управлінні забезпечення примусового виконання рішень у Волинській області наразі перебуває 208 виконавчих документів до керівництва ДП «Волиньвугілля» зі стягнення більше 13 мільйонів 185 тисяч гривень невиплаченої зарплати.Окрім того, інформують, що у 2020 році завдяки роботі волинських державних виконавців заборговану заробітну плату виплатили 115-ти працівникам на загальну суму 809 тисяч 520 гривень.