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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 99

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 99
За останню добу на Волині зареєстрували 99 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 5, медпрацівників — 4). Одужало за добу 148 осіб, летальних випадків – 3.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 36 976 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них - 1702 у дітей та 2586 - у медичних працівників. Одужало 34 339 осіб. 581 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2056.

Розподіл випадків:

На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 99



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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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