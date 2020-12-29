На Волині за минулу добу від коронавірусу померло троє людей, а інфікувалось – 99





Про це інформує Волинський лабораторний центр.



За весь час пандемії в області зареєстрували 36 976 випадків COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них - 1702 у дітей та 2586 - у медичних працівників. Одужало 34 339 осіб. 581 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2056.



Розподіл випадків:









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