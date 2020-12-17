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У центрі Луцька з'явилося нове величезне панно

У центрі Луцька з'явилося нове величезне панно
На Театральному майдані на будинку із так званим «Бім-Бомом» змонтували величезне панно з нагоди 150-ої річниці від Дня народження Лесі Українки.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.

«Готуємося до відзначення 150 річниці з Дня народження Лесі Українки», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше Ігор Поліщук повідомляв, що у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки мають намір облаштувати сквер та фонтан поблизу пам’ятника, що зображає постать письменниці у повний ріст з нагоди 150-річниці від дня її народження.

У центрі Луцька з'явилося нове величезне панно



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Теги: Луцьк, Театральний майдан, панно, Ігор Поліщук
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