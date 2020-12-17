У центрі Луцька з'явилося нове величезне панно





Про це Ігор Поліщук на своїй фейсбук-сторінці.



«Готуємося до відзначення 150 річниці з Дня народження Лесі Українки», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, раніше Ігор Поліщук повідомляв, що у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки мають намір облаштувати сквер та фонтан поблизу пам’ятника, що зображає постать письменниці у повний ріст з нагоди 150-річниці від дня її народження.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Театральному майдані на будинку із так званим «Бім-Бомом» змонтували величезне панно з нагоди 150-ої річниці від Дня народження Лесі Українки.Про це повідомив Луцький міський голована своїй фейсбук-сторінці.«Готуємося до відзначення 150 річниці з Дня народження Лесі Українки», - йдеться у дописі.Нагадаємо, раніше Ігор Поліщук повідомляв, що у Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, що зображає постать письменниці у повний ріст з нагоди 150-річниці від дня її народження.

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