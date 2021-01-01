Повернення не відбулося: екскапітан «Волині» перейшов у «Чорноморець»
Сьогодні, 01:13
Ветеран дніпровського футболу, який свого часу грав за ФК "Волинь", Сергій Кравченко не довго залишався без клубу. У його послугах швидко зацікавився одеський колектив.
Про це повідомляє Футбол24.
37-річний півзахисник поставив свій підпис під контрактом із Чорноморцем, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди з Сергієм наразі невідомі.
Сьогодні, 2 лютого, головний тренер Сергій Ковалець презентував гравця команді та дав новоспеченому "моряку" футболку з 14-м номером. Чорноморець на зимову паузу Першої ліги пішов третім.
Додамо, нещодавно Кравченко покинув СК Дніпро-1 після 4 років у клубі. До цього Сергій грав за Дніпро, з яким доходив до фіналу Ліги Європи у 2015-му. Також ветеран має у своєму доробку досвід виступів за Динамо, Волинь та Ворсклу.
Нагадаємо, після того, як центральний півзахисник Сергій Кравченко повідомив про свій відхід з "Дніпра-1", у футбольному середовищі говорили про інтерес до футболіста зі сторони луцької "Волині". швидше за все продовжить кар'єру в Україні.
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Про це повідомляє Футбол24.
37-річний півзахисник поставив свій підпис під контрактом із Чорноморцем, повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди з Сергієм наразі невідомі.
Сьогодні, 2 лютого, головний тренер Сергій Ковалець презентував гравця команді та дав новоспеченому "моряку" футболку з 14-м номером. Чорноморець на зимову паузу Першої ліги пішов третім.
Додамо, нещодавно Кравченко покинув СК Дніпро-1 після 4 років у клубі. До цього Сергій грав за Дніпро, з яким доходив до фіналу Ліги Європи у 2015-му. Також ветеран має у своєму доробку досвід виступів за Динамо, Волинь та Ворсклу.
Нагадаємо, після того, як центральний півзахисник Сергій Кравченко повідомив про свій відхід з "Дніпра-1", у футбольному середовищі говорили про інтерес до футболіста зі сторони луцької "Волині". швидше за все продовжить кар'єру в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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