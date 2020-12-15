За добу в Україні від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло





Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 159 осіб;

летальних випадків – 165;

одужало – 10 101 особа;

здійснили тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 227 164 особи;

одужало – 1 045 473 особи;

летальних випадків – 23 089;

провели ПЛР-тестувань – 6 299 699.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 330 випадків;

Вінницька область – 192 випадки;

Волинська область – 94 випадки;

Дніпропетровська область – 122 випадки;

Донецька область – 102 випадки;

Житомирська область – 62 випадки;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 211 випадків;

Івано-Франківська область – 298 випадків;

Київська область – 164 випадки;

Кіровоградська область – 40 випадків;

Луганська область – 61 випадок;

Львівська область – 182 випадки;

Миколаївська область – 65 випадків;

Одеська область – 177 випадків;

Полтавська область – 192 випадки;

Рівненська область – 101 випадок;

Сумська область – 74 випадки;

Тернопільська область – 120 випадків;

Харківська область – 230 випадків;

Херсонська область – 23 випадки;

Хмельницька область – 0 випадків;

Черкаська область – 98 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 53 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 3 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'яТакож за минулу добу:госпіталізували – 2 159 осіб;летальних випадків – 165;одужало – 10 101 особа;здійснили тестувань за добу – 43 643 (зокрема методом ПЛР – 25 235, методом ІФА – 18 408).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 227 164 особи;одужало – 1 045 473 особи;летальних випадків – 23 089;провели ПЛР-тестувань – 6 299 699.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 330 випадків;Вінницька область – 192 випадки;Волинська область – 94 випадки;Дніпропетровська область – 122 випадки;Донецька область – 102 випадки;Житомирська область – 62 випадки;Закарпатська область – 129 випадків;Запорізька область – 211 випадків;Івано-Франківська область – 298 випадків;Київська область – 164 випадки;Кіровоградська область – 40 випадків;Луганська область – 61 випадок;Львівська область – 182 випадки;Миколаївська область – 65 випадків;Одеська область – 177 випадків;Полтавська область – 192 випадки;Рівненська область – 101 випадок;Сумська область – 74 випадки;Тернопільська область – 120 випадків;Харківська область – 230 випадків;Херсонська область – 23 випадки;Хмельницька область – 0 випадків;Черкаська область – 98 випадків;Чернівецька область – 165 випадків;Чернігівська область – 53 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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