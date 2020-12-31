«Цей урок він запам’ятає надовго»: водій луцької маршрутки вибачився перед матір’ю загиблого воїна





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Єпіфанович.



Нагадаємо, під час засідання виконкому 3 лютого міський голова Ігор Поліщук зазначив, що учора, 2 лютого,



Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.



«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.



За словами волонтерки, водій маршрутки вибачився перед мамою загиблого Героя.



«Був на могилі і дивився в очі нашому Герою! Цей урок він запам'ятає надовго. Я хочу звернутися до водіїв маршруток. Будьте людьми! Допоки живі такі як я, яким не байдужа доля воїнів, їхніх родин, ми не дамо образити їх і будемо робити все, що в наших силах! Ми не вимагаємо звільнення водія! Нехай працює, тому що звільненням водіїв проблема не вирішиться», - зазначила Наталія Єпіфанович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки №10 вибачився перед мамою загиблого атовця, яку образив, мовляв, у неї фальшиве посвідчення.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтеркаНагадаємо, під час засідання виконкому 3 лютого міський головазазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО . Тож він доручив розібратися в ситуації.Начальник управління транспорту та зв’язкуповідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.За словами волонтерки, водій маршрутки вибачився перед мамою загиблого Героя.«Був на могилі і дивився в очі нашому Герою! Цей урок він запам'ятає надовго. Я хочу звернутися до водіїв маршруток. Будьте людьми! Допоки живі такі як я, яким не байдужа доля воїнів, їхніх родин, ми не дамо образити їх і будемо робити все, що в наших силах! Ми не вимагаємо звільнення водія! Нехай працює, тому що звільненням водіїв проблема не вирішиться», - зазначила Наталія Єпіфанович.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію