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«Цей урок він запам’ятає надовго»: водій луцької маршрутки вибачився перед матір’ю загиблого воїна

«Цей урок він запам’ятає надовго»: водій луцької маршрутки вибачився перед матір’ю загиблого воїна
Водій маршрутки №10 вибачився перед мамою загиблого атовця, яку образив, мовляв, у неї фальшиве посвідчення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила волонтерка Наталія Єпіфанович.

Нагадаємо, під час засідання виконкому 3 лютого міський голова Ігор Поліщук зазначив, що учора, 2 лютого, водій маршрутки №10 образив матір загиблого учасника АТО. Тож він доручив розібратися в ситуації.

Начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов повідомив, що водія маршрутки від сьогодні відсторонили від роботи.

«Сьогодні була зустріч в кабінеті директора підприємства, де були атовці та водій. Попередньо, має бути рішення, що водій має бути звільнений із роботи. Тим паче, що він сьогодні говорив, що не було такої ситуації, а після того, як передивилися відеозаписи в автобусі, усе підтвердилося. Думаю, що звільнення водія буде однозначно, вибачення його буде йти. Директор вже вибачився перед мамою. Це поведінка неприйнятна», - сказав посадовець.

За словами волонтерки, водій маршрутки вибачився перед мамою загиблого Героя.

«Був на могилі і дивився в очі нашому Герою! Цей урок він запам'ятає надовго. Я хочу звернутися до водіїв маршруток. Будьте людьми! Допоки живі такі як я, яким не байдужа доля воїнів, їхніх родин, ми не дамо образити їх і будемо робити все, що в наших силах! Ми не вимагаємо звільнення водія! Нехай працює, тому що звільненням водіїв проблема не вирішиться», - зазначила Наталія Єпіфанович.

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Теги: маршрутки, транспорт, Луцьк, АТО, скандал
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