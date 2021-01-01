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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – понад 5 тисяч нових інфікованих коронавірусом, виявлених за добу, на Волині – 112

В Україні – понад 5 тисяч нових інфікованих коронавірусом, виявлених за добу, на Волині – 112
5 082 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.

Про це повідомляє МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 893 особи;
летальних випадків – 140;
одужало – 9 933 особи;
здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 232 246 осіб;
одужало – 1 055 406 осіб;
летальних випадків – 23 229;
проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 342 випадки;
Вінницька область – 235 випадків;
Волинська область – 112 випадків;
Дніпропетровська область – 223 випадки;
Донецька область – 159 випадків;
Житомирська область – 282 випадки;
Закарпатська область – 299 випадків;
Запорізька область – 253 випадки;
Івано-Франківська область – 354 випадки;
Київська область – 189 випадків;
Кіровоградська область – 25 випадків;
Луганська область – 77 випадків;
Львівська область – 308 випадків;
Миколаївська область – 97 випадків;
Одеська область – 163 випадки;
Полтавська область – 160 випадків;
Рівненська область – 173 випадки;
Сумська область – 133 випадки;
Тернопільська область – 222 випадки;
Харківська область – 299 випадків;
Херсонська область – 55 випадків;
Хмельницька область – 429 випадків;
Черкаська область – 182 випадки;
Чернівецька область – 177 випадків;
Чернігівська область – 134 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: статистика, коронавірус, МОЗ
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