В Україні – понад 5 тисяч нових інфікованих коронавірусом, виявлених за добу, на Волині – 112

5 082 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 258 дітей та 220 медпрацівників.Про це повідомляє МОЗ України.Також за минулу добу:госпіталізовано – 1 893 особи;летальних випадків – 140;одужало – 9 933 особи;здійснено тестувань за добу – 42 112 (зокрема методом ПЛР – 25 076, методом ІФА – 17 036).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 232 246 осіб;одужало – 1 055 406 осіб;летальних випадків – 23 229;проведено ПЛР-тестувань – 6 324 775.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Хмельниччині (429), Івано-Франківщині (354), у м. Київ (342), у Львівській (308) та Харківській (299) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 342 випадки;Вінницька область – 235 випадків;Волинська область – 112 випадків;Дніпропетровська область – 223 випадки;Донецька область – 159 випадків;Житомирська область – 282 випадки;Закарпатська область – 299 випадків;Запорізька область – 253 випадки;Івано-Франківська область – 354 випадки;Київська область – 189 випадків;Кіровоградська область – 25 випадків;Луганська область – 77 випадків;Львівська область – 308 випадків;Миколаївська область – 97 випадків;Одеська область – 163 випадки;Полтавська область – 160 випадків;Рівненська область – 173 випадки;Сумська область – 133 випадки;Тернопільська область – 222 випадки;Харківська область – 299 випадків;Херсонська область – 55 випадків;Хмельницька область – 429 випадків;Черкаська область – 182 випадки;Чернівецька область – 177 випадків;Чернігівська область – 134 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.