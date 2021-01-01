У місті на Волині сусіди воюють з чоловіком, який постійно підпалює власний будинок. ВІДЕО





Декілька днів тому пожежні ліквідовували загоряння знову, - розповів Микола Хиць.



Сусіди не раз скаржилися на чоловіка, але той не вгамовується.



Будинок розташований на вулиці Коцюбинського. Власнику помешкання 62 роки, його звуть Володимир. Вперше чоловік зчинив пожежу минулої зими. Відтоді сусіди сім разів викликали рятувальників, ще тричі власноруч ліквідовували займання.



Нині будинок палія непридатний для життя. У помешканні обгорілі меблі та речі домашнього вжитку, але чоловік щоночі приходить додому, а сусіди бояться нової пожежі.



"Я сплю, повністю не роздягаюся, повністю в бойовій готовності, як в армії, щоб за 45 секунд зібратися. Документи в мене, все готове – тільки раз і все", - каже сусід палія Микола Хиць.



Люди, які живуть поруч з чоловіком кажуть: Володимир пиячить і рідко буває вдома. Адресу, за якою проживає палій, місцеві рятувальники вже добре знають.



Керівник міськрайонного відділу держслужби із надзвичайних ситуацій В’ячеслав Процюк розповів, що вплинути на чоловіка не можуть: "Це усе з його ж необережності відбувається, і проводиться з ним роз’яснювальна робота, але результат ми бачимо".



За коментарем Суспільне звернулося до правоохоронців. Як розповіла заступниця начальника відділу превенції Наталія Осійчук, до поліції вже надійшло 14 скарг на 62-річного чоловіка. Правоохоронці відправляли його на медобстеження. Чоловік немає психічних розладів, але вживає алкоголь і часто краде.



"Відомості були внесені до ЄРДР, проводяться профілактичні бесіди, справу скеровано до суду. Поліція вичерпала свої заходи, які можна було вжити відносно цього громадянина", - каже правоохоронниця.



За інформацією, яку Суспільному надали в місцевій муніципальній варті, нещодавно палія оштрафували за порушення правил благоустрою.



Кореспондентам не вдалося застати вдома чоловіка, на якого скаржаться сусіди.





У таких умовах живе власник будинку Микола Хиць показує помешкання палія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Володимира-Волинського десять разів протягом року підпалював власне помешкання.Декілька днів тому пожежні ліквідовували загоряння знову, - розповів Суспільному сусід паліяСусіди не раз скаржилися на чоловіка, але той не вгамовується.Будинок розташований на вулиці Коцюбинського. Власнику помешкання 62 роки, його звуть Володимир. Вперше чоловік зчинив пожежу минулої зими. Відтоді сусіди сім разів викликали рятувальників, ще тричі власноруч ліквідовували займання.Нині будинок палія непридатний для життя. У помешканні обгорілі меблі та речі домашнього вжитку, але чоловік щоночі приходить додому, а сусіди бояться нової пожежі."Я сплю, повністю не роздягаюся, повністю в бойовій готовності, як в армії, щоб за 45 секунд зібратися. Документи в мене, все готове – тільки раз і все", - каже сусід палія Микола Хиць.Люди, які живуть поруч з чоловіком кажуть: Володимир пиячить і рідко буває вдома. Адресу, за якою проживає палій, місцеві рятувальники вже добре знають.Керівник міськрайонного відділу держслужби із надзвичайних ситуаційрозповів, що вплинути на чоловіка не можуть: "Це усе з його ж необережності відбувається, і проводиться з ним роз’яснювальна робота, але результат ми бачимо".За коментарем Суспільне звернулося до правоохоронців. Як розповіла заступниця начальника відділу превенції, до поліції вже надійшло 14 скарг на 62-річного чоловіка. Правоохоронці відправляли його на медобстеження. Чоловік немає психічних розладів, але вживає алкоголь і часто краде."Відомості були внесені до ЄРДР, проводяться профілактичні бесіди, справу скеровано до суду. Поліція вичерпала свої заходи, які можна було вжити відносно цього громадянина", - каже правоохоронниця.За інформацією, яку Суспільному надали в місцевій муніципальній варті, нещодавно палія оштрафували за порушення правил благоустрою.Кореспондентам не вдалося застати вдома чоловіка, на якого скаржаться сусіди.

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