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Чоловік з Волині викрав в іншого мотоцикл через 200 гривень боргу

Чоловік з Волині викрав в іншого мотоцикл через 200 гривень боргу
Вранці 3 лютого до поліції звернулася мешканка одного із сіл Камінь-Каширського району. Вона повідомила, що вночі із подвір’я зник мотоцикл її сина марки «Мінськ». Загальна сума збитків – 1500 грн.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Виїхавши на місце події, співробітники сектору кримінальної поліції спільно із сектором реагування патрульної поліції оперативно встановили, що незаконно заволодів транспортним засобом 44-річний мешканець сусіднього населеного пункту. Як виявилось, це колишній власник мотоцикла. Громадянин вирішив викрасти двоколісний, оскільки нинішній власник не повернув йому 200 грн боргу.

Мотоцикл правоохоронці вилучили. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років або позбавленням волі.

Чоловік з Волині викрав в іншого мотоцикл через 200 гривень боргу



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Теги: мотоцикл, борг, 200 гривень
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