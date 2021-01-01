Де на Волині будуть відключати світло у п'ятницю, 5 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 16:00
м.Володимир-Волинський вул. Київська 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30
2. 9:00 - 16:00
шиномонтаж, м-н "Монарх", бар "Княгині Ольги", м-н "Наш край", сауна ФОП Калінін, церква, охоронна фірма "Арсенал", майстерня ВПУ, СКЛАД "Волиньгаз", залізничний переїзд вул. Сагайдачног м. Володимир вул. Міцкевича, Мілашенкова, Гуденка. Проскури, Косинки, Курченко, Сагайдачного, Володимира Великого, Червоного Хреста, Хвильового. Наливайка,
кн. Ольги, акад. Сахарова, Наталії Ужвій, пров. Вишневий, Павлова 32, п’ятиповерхівка
Володимира Великого 1;
Горохівський район
1. ПЛ-10кВ Л 09-03 від ЛР-143 9:00-16:00 Берестечківське СТ магазин с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин "Затишок" с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Перемиль
ФОП Юзвик В.І. магазин с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль
ФОП Друзюк Г.А. Магазин с. Перемиль
ФОП Пасічник М.М Магазин с. Перемиль
ФОП Юзвик З.А магазин с. Перемиль
СКЗ с. Перемиль
ФОП Семенов В.В. Виробниче приміщення
ФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович
СКЗ с. Липа
Клуб с. Липа
магазин с. Липа
ферма с. Липа
Церква с. Липа
Базова станція с. Липа
База відпочинку с. Липа
Волиньдержрибохорона с. Липа
Школа с. Липа-2
ФАП с. Липа-2
Школа с. Перемиль
Будинок культури с. Перемиль
Адмінприміщення с. Перемиль
АТС с. Перемиль
Дитячий садок с. Перемиль
БАР с. Перемиль
Підсобне господарство с. Перемиль
Контора с. Перемиль
ФАП с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" АВМ с. Перемиль
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама с. Перемиль
ПП Стоік млин с. Перемиль
Форманюк М.П. склад с. Гумнище
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад с. Гумнище
магазин с. Гумнище
Церква с. Гумнище
ФАП с. Гумнище
Клуб с. Богунівка
Церква с. Богунівка
ФАП с. Богунівка
Школа с. Богунівка
Башня с. Богунівка "с. Перемиль:
с Богунівка,
с Липа,
с Новостав,
с Гумнище,
Іваничівський район
1. 9:30 – 15:30 с.Верхнів: школа с.Верхнів вул.Зелена 1-14, вул.Центральна,9-34 ; вул.Шкільна.
2. РУ-0,4 ЗТП-2 10:00 – 16:00 смт.Іваничі:ВУЖКГ водобашня, «Київстар»,
фоп Олійник М.А., фоп Дмитрук Л.В.,
фоп Гергеша О.М. смт.Іваничі вул.Грушевського 39,41, 34а, 38,40; вул.Дружби 6,8,21; вул.Незалежності 32,34; вул.Мічурінна 1-11,13,15
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон). с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-334 09:00 - 17:00 Медпункт, ФОП Степанюк Людмила Іванівна. с. Карпилівка, вул.Зелена.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-60 09:00 - 13:00 м. Камінь-Каширський, вул.Аеродромна, Героїв Чорнобиля,
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-60 13:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вулАеродромна, Героїв Чорнобиля, Магістральна, Гагаріна.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-248 09:00 - 14:00 с. Брониця, вул.Лісова
6. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-248 13:00 - 17:00 с.Брониця, вул.Миру, Лісова
7, ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00- 17:00 м. К- Каширський, вул. Олексіївка.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Озеро – АТС
ФОП Люшук Н.С. - магазин
ФОП Демчук А.В. - магазин
ФОП Забожчук О.А. - магазин с. Озеро
вул.Мирна
вул. Л.Українки,
вул. Шевченка
вул. М.Олексюка,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-56 8:30-17:00 с.Котів - школа, дитячий садок
РГ Церкви ХВЄ п'ятидесятників с.Котів
вул.Перемоги,1-15,
вул.17-го Вересня,буд.1-23 ,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церква
ФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівка
вул., Шкільна,
вул.Незалежності,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Тиверців буд.12-32,
вул.Шопена,
5. ПЛ10 кВ Л 108-01 частково 10:30-14:00 с. Кульчин – школа, церква
ФОП Поліщук В.А. - столярний цех
с. Кульчин
вул. Заводська 1-34,
вул. Набережна ,
вул. Молодіжна 11-22,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
Управління УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»»
ФОП Кравчик Н.В
ФОП Коляда О.С
Ковельське РЖКП №2
ФОП Лялькова Т.О
ТзОВ фірма "Продтехопторг" ЛТД
ФОП Буднік Л.Є м.Ковель, вул. Шукшина, вул..Старицьких, вул..Боженка, вул..Цинкаловського, вул..Кримського, вул..Коперника, вул..Крушельницької, вул..Саксаганського,
вул..Черняховського, вул..Руданського
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-6
9:00-17:00 Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД»
Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-76
9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Гумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Голобська селищна рада с.Битень, вул..Гвардійська, вул.Бенделіані
4. ПЛ-10кВ Л.21
(ТП-663; ТП-556; ТП-764; ТП-502; ТП-691; ТП-774; РП-1)
9:00-17:00 ФОП Дідіцкий А.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Міхаць В.Я
ФОП Петрович П.В
ФО Радзивилюк М. П
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ФОП Корсак С.С
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
ФОП Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ахшабатська, вул..Вишневецького, вул..Театральна, вул..Річкова, вул.Зерова, вул..Брестська, вул.Київська, вул..Черняховського, вул..Руданського
с.Вербка, вул..Партизанська, вул..Ватутіна
5.
ПЛ-10кВ Л.89-06
( ТП-625; ТП-784;
ТП-790) 9:00-17:00 ФОП Подляшаник Я.В
ЗОВ Бізнес-рейс с.Бахів2
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-48 9:00-15:00 с.Затурці вул.Франка
2. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-32 9:00-16:00 с.Бермешів вул.Центральна, Зелена
місто Луцьк
1. 14:00-17:00
Дитячий садочок №17 ввід №2
Дитячий садочок №32
Взуттєва майстерня
Охоронна фірма «Арсенал»
П-ць Берестюк
Офіс по вул. Грушевського 14 вул. Перемоги 11,13
вул. Грушевського 14,18
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"житловий масив.
ФОП Денисовець Олеся Андріївна Смт.Шацьк вул..Марфюка. Світла. Лисенка. Луценка .Світязька. Вересова. Яремчука. Козацька Волинська.Грибна.Туристична.Київськ. с.Омеляне. Підманево
2. КТП-277 9:00 – 17:00 с. Олеськ
3. ПЛ-04 КТП-23 9:00 – 17:00 Магазин с. Куснища
4. ПЛ-10 Л-85-03 від ЛР-245 9:00 – 17:00 Магазин, Школи с. Пустинка, Мосир, Ладинь.
Любешівський район
1. 10:00 - 13:00
с. Седлище вул.Травнева
2. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-258 13:00 - 16:00 с. Седлище вул.Вільхівка, Ранкова,
8 Березня
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-367 10:00-17:00 ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа). с. Вовчецьк
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00
м.Нововолинськ
вул.Павлова 11-37.
Ратнівський район
1. 9:30-16:30
с.Видраниця
2. ПЛ-04кв Л-1.2.3
КТП-210 для чистки траси. 9:30-13:00 Млин с.Жиричі
3. КТП-366 для ремонта обладнання 10:00-16:00 с.Сільця-Гірницькі
4. ПЛ-0,4кВ Л-1.2 КТП-151 для чистки траси. 10:00-16:00 Лікарня с.Самари
Рожищенський район
1.
9:00-17:00
смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2.
КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О. магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква, ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5.
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка, школа, магазин, клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-18 до ЛР-59 10:00-17:00 с.Залюття вул:Юхимука,Травнева, Шевченка, хутір Травники.
2. ПЛ-10кВ Л-13-03 до ЛР-122 11:00-17:00 с.Буцинь вул:Федорова, 8го Березня,
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-71 10:00-15:30 ФОП Данилюк В.А- магазин, церква с.Радовичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-258 Л-2 10:00-15:30 с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-12 10:00-15:30 Пошта, АТС, церква с.Соловичі
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 9:00 - 16:00
м.Володимир-Волинський вул. Київська 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30
2. 9:00 - 16:00
шиномонтаж, м-н "Монарх", бар "Княгині Ольги", м-н "Наш край", сауна ФОП Калінін, церква, охоронна фірма "Арсенал", майстерня ВПУ, СКЛАД "Волиньгаз", залізничний переїзд вул. Сагайдачног м. Володимир вул. Міцкевича, Мілашенкова, Гуденка. Проскури, Косинки, Курченко, Сагайдачного, Володимира Великого, Червоного Хреста, Хвильового. Наливайка,
кн. Ольги, акад. Сахарова, Наталії Ужвій, пров. Вишневий, Павлова 32, п’ятиповерхівка
Володимира Великого 1;
Горохівський район
1. ПЛ-10кВ Л 09-03 від ЛР-143 9:00-16:00 Берестечківське СТ магазин с. Перемиль
Берестечківське СТ магазин "Затишок" с. Перемиль
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. Перемиль
ФОП Юзвик В.І. магазин с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль
ФОП Друзюк Г.А. Магазин с. Перемиль
ФОП Пасічник М.М Магазин с. Перемиль
ФОП Юзвик З.А магазин с. Перемиль
СКЗ с. Перемиль
ФОП Семенов В.В. Виробниче приміщення
ФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь Олександрович
СКЗ с. Липа
Клуб с. Липа
магазин с. Липа
ферма с. Липа
Церква с. Липа
Базова станція с. Липа
База відпочинку с. Липа
Волиньдержрибохорона с. Липа
Школа с. Липа-2
ФАП с. Липа-2
Школа с. Перемиль
Будинок культури с. Перемиль
Адмінприміщення с. Перемиль
АТС с. Перемиль
Дитячий садок с. Перемиль
БАР с. Перемиль
Підсобне господарство с. Перемиль
Контора с. Перемиль
ФАП с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" АВМ с. Перемиль
ФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення с. Перемиль
Перемильська сільська рада Башня с. Перемиль
ТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама с. Перемиль
ПП Стоік млин с. Перемиль
Форманюк М.П. склад с. Гумнище
ТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад с. Гумнище
магазин с. Гумнище
Церква с. Гумнище
ФАП с. Гумнище
Клуб с. Богунівка
Церква с. Богунівка
ФАП с. Богунівка
Школа с. Богунівка
Башня с. Богунівка "с. Перемиль:
с Богунівка,
с Липа,
с Новостав,
с Гумнище,
Іваничівський район
1. 9:30 – 15:30 с.Верхнів: школа с.Верхнів вул.Зелена 1-14, вул.Центральна,9-34 ; вул.Шкільна.
2. РУ-0,4 ЗТП-2 10:00 – 16:00 смт.Іваничі:ВУЖКГ водобашня, «Київстар»,
фоп Олійник М.А., фоп Дмитрук Л.В.,
фоп Гергеша О.М. смт.Іваничі вул.Грушевського 39,41, 34а, 38,40; вул.Дружби 6,8,21; вул.Незалежності 32,34; вул.Мічурінна 1-11,13,15
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон). с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-334 09:00 - 17:00 Медпункт, ФОП Степанюк Людмила Іванівна. с. Карпилівка, вул.Зелена.
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-60 09:00 - 13:00 м. Камінь-Каширський, вул.Аеродромна, Героїв Чорнобиля,
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-60 13:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вулАеродромна, Героїв Чорнобиля, Магістральна, Гагаріна.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-248 09:00 - 14:00 с. Брониця, вул.Лісова
6. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-248 13:00 - 17:00 с.Брониця, вул.Миру, Лісова
7, ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00- 17:00 м. К- Каширський, вул. Олексіївка.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Озеро – АТС
ФОП Люшук Н.С. - магазин
ФОП Демчук А.В. - магазин
ФОП Забожчук О.А. - магазин с. Озеро
вул.Мирна
вул. Л.Українки,
вул. Шевченка
вул. М.Олексюка,
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-56 8:30-17:00 с.Котів - школа, дитячий садок
РГ Церкви ХВЄ п'ятидесятників с.Котів
вул.Перемоги,1-15,
вул.17-го Вересня,буд.1-23 ,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церква
ФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівка
вул., Шкільна,
вул.Незалежності,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00
м.Ківерці
вул.Тиверців буд.12-32,
вул.Шопена,
5. ПЛ10 кВ Л 108-01 частково 10:30-14:00 с. Кульчин – школа, церква
ФОП Поліщук В.А. - столярний цех
с. Кульчин
вул. Заводська 1-34,
вул. Набережна ,
вул. Молодіжна 11-22,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
Управління УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»»
ФОП Кравчик Н.В
ФОП Коляда О.С
Ковельське РЖКП №2
ФОП Лялькова Т.О
ТзОВ фірма "Продтехопторг" ЛТД
ФОП Буднік Л.Є м.Ковель, вул. Шукшина, вул..Старицьких, вул..Боженка, вул..Цинкаловського, вул..Кримського, вул..Коперника, вул..Крушельницької, вул..Саксаганського,
вул..Черняховського, вул..Руданського
2.
ПЛ-0,4кВ КТП-6
9:00-17:00 Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД»
Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні
3.
ПЛ-0,4кВ КТП-76
9:00-17:00 Голобське споживче товариство
Гумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної ради
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Ковельське МТМО Ковельської міської ради Волинської області
Голобська селищна рада с.Битень, вул..Гвардійська, вул.Бенделіані
4. ПЛ-10кВ Л.21
(ТП-663; ТП-556; ТП-764; ТП-502; ТП-691; ТП-774; РП-1)
9:00-17:00 ФОП Дідіцкий А.М
УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФО Міхаць В.Я
ФОП Петрович П.В
ФО Радзивилюк М. П
Акціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ФОП Корсак С.С
Ковельське РЖКП №2
ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
ФОП Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ахшабатська, вул..Вишневецького, вул..Театральна, вул..Річкова, вул.Зерова, вул..Брестська, вул.Київська, вул..Черняховського, вул..Руданського
с.Вербка, вул..Партизанська, вул..Ватутіна
5.
ПЛ-10кВ Л.89-06
( ТП-625; ТП-784;
ТП-790) 9:00-17:00 ФОП Подляшаник Я.В
ЗОВ Бізнес-рейс с.Бахів2
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-48 9:00-15:00 с.Затурці вул.Франка
2. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-32 9:00-16:00 с.Бермешів вул.Центральна, Зелена
місто Луцьк
1. 14:00-17:00
Дитячий садочок №17 ввід №2
Дитячий садочок №32
Взуттєва майстерня
Охоронна фірма «Арсенал»
П-ць Берестюк
Офіс по вул. Грушевського 14 вул. Перемоги 11,13
вул. Грушевського 14,18
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"житловий масив.
ФОП Денисовець Олеся Андріївна Смт.Шацьк вул..Марфюка. Світла. Лисенка. Луценка .Світязька. Вересова. Яремчука. Козацька Волинська.Грибна.Туристична.Київськ. с.Омеляне. Підманево
2. КТП-277 9:00 – 17:00 с. Олеськ
3. ПЛ-04 КТП-23 9:00 – 17:00 Магазин с. Куснища
4. ПЛ-10 Л-85-03 від ЛР-245 9:00 – 17:00 Магазин, Школи с. Пустинка, Мосир, Ладинь.
Любешівський район
1. 10:00 - 13:00
с. Седлище вул.Травнева
2. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-258 13:00 - 16:00 с. Седлище вул.Вільхівка, Ранкова,
8 Березня
Маневицький район
1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-367 10:00-17:00 ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа). с. Вовчецьк
місто Нововолинськ
1. 09:00-16:00
м.Нововолинськ
вул.Павлова 11-37.
Ратнівський район
1. 9:30-16:30
с.Видраниця
2. ПЛ-04кв Л-1.2.3
КТП-210 для чистки траси. 9:30-13:00 Млин с.Жиричі
3. КТП-366 для ремонта обладнання 10:00-16:00 с.Сільця-Гірницькі
4. ПЛ-0,4кВ Л-1.2 КТП-151 для чистки траси. 10:00-16:00 Лікарня с.Самари
Рожищенський район
1.
9:00-17:00
смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2.
КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, Квітнева
Гагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О. магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква, ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5.
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка, школа, магазин, клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
Старовижівський район
1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-18 до ЛР-59 10:00-17:00 с.Залюття вул:Юхимука,Травнева, Шевченка, хутір Травники.
2. ПЛ-10кВ Л-13-03 до ЛР-122 11:00-17:00 с.Буцинь вул:Федорова, 8го Березня,
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-71 10:00-15:30 ФОП Данилюк В.А- магазин, церква с.Радовичі
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-258 Л-2 10:00-15:30 с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-12 10:00-15:30 Пошта, АТС, церква с.Соловичі
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