Де на Волині будуть відключати світло у п'ятницю, 5 лютого

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:00 - 16:00м.Володимир-Волинський вул. Київська 22, 24, 26, 27, 28, 29, 302. 9:00 - 16:00шиномонтаж, м-н "Монарх", бар "Княгині Ольги", м-н "Наш край", сауна ФОП Калінін, церква, охоронна фірма "Арсенал", майстерня ВПУ, СКЛАД "Волиньгаз", залізничний переїзд вул. Сагайдачног м. Володимир вул. Міцкевича, Мілашенкова, Гуденка. Проскури, Косинки, Курченко, Сагайдачного, Володимира Великого, Червоного Хреста, Хвильового. Наливайка,кн. Ольги, акад. Сахарова, Наталії Ужвій, пров. Вишневий, Павлова 32, п’ятиповерхівкаВолодимира Великого 1;1. ПЛ-10кВ Л 09-03 від ЛР-143 9:00-16:00 Берестечківське СТ магазин с. ПеремильБерестечківське СТ магазин "Затишок" с. ПеремильПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія СКЗ с. ПеремильФОП Юзвик В.І. магазин с. ПеремильПеремильська сільська рада Башня с. ПеремильФОП Друзюк Г.А. Магазин с. ПеремильФОП Пасічник М.М Магазин с. ПеремильФОП Юзвик З.А магазин с. ПеремильСКЗ с. ПеремильФОП Семенов В.В. Виробниче приміщенняФОП Кабан В.О. Підприємець Кабан Василь ОлександровичСКЗ с. ЛипаКлуб с. Липамагазин с. Липаферма с. ЛипаЦерква с. ЛипаБазова станція с. ЛипаБаза відпочинку с. ЛипаВолиньдержрибохорона с. ЛипаШкола с. Липа-2ФАП с. Липа-2Школа с. ПеремильБудинок культури с. ПеремильАдмінприміщення с. ПеремильАТС с. ПеремильДитячий садок с. ПеремильБАР с. ПеремильПідсобне господарство с. ПеремильКонтора с. ПеремильФАП с. ПеремильТзОВ "Волинь Агро" АВМ с. ПеремильФОП Михальчук О.Г. господарське приміщення с. ПеремильПеремильська сільська рада Башня с. ПеремильТзОВ "Волинь Агро" КЗС-пилорама с. ПеремильПП Стоік млин с. ПеремильФорманюк М.П. склад с. ГумнищеТзОВ "Волинь Агро" Зерносклад с. Гумнищемагазин с. ГумнищеЦерква с. ГумнищеФАП с. ГумнищеКлуб с. БогунівкаЦерква с. БогунівкаФАП с. БогунівкаШкола с. БогунівкаБашня с. Богунівка "с. Перемиль:с Богунівка,с Липа,с Новостав,с Гумнище,1. 9:30 – 15:30 с.Верхнів: школа с.Верхнів вул.Зелена 1-14, вул.Центральна,9-34 ; вул.Шкільна.2. РУ-0,4 ЗТП-2 10:00 – 16:00 смт.Іваничі:ВУЖКГ водобашня, «Київстар»,фоп Олійник М.А., фоп Дмитрук Л.В.,фоп Гергеша О.М. смт.Іваничі вул.Грушевського 39,41, 34а, 38,40; вул.Дружби 6,8,21; вул.Незалежності 32,34; вул.Мічурінна 1-11,13,151. 09:00 - 17:00ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон). с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, КТП-334 09:00 - 17:00 Медпункт, ФОП Степанюк Людмила Іванівна. с. Карпилівка, вул.Зелена.3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-60 09:00 - 13:00 м. Камінь-Каширський, вул.Аеродромна, Героїв Чорнобиля,4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-60 13:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вулАеродромна, Героїв Чорнобиля, Магістральна, Гагаріна.5. ПЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-248 09:00 - 14:00 с. Брониця, вул.Лісова6. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-248 13:00 - 17:00 с.Брониця, вул.Миру, Лісова7, ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-32 09:00- 17:00 м. К- Каширський, вул. Олексіївка.1. 8:30-17:00с.Озеро – АТСФОП Люшук Н.С. - магазинФОП Демчук А.В. - магазинФОП Забожчук О.А. - магазин с. Озеровул.Мирнавул. Л.Українки,вул. Шевченкавул. М.Олексюка,2. ПЛ0,4 кВ від КТП-56 8:30-17:00 с.Котів - школа, дитячий садокРГ Церкви ХВЄ п'ятидесятників с.Котіввул.Перемоги,1-15,вул.17-го Вересня,буд.1-23 ,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-229 8:30-17:00 с. Карпилівка – медпункт, церкваФОП Шульгач Н.М. - магазин с.Карпилівкавул., Шкільна,вул.Незалежності,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-368 8:30-17:00м.Ківерцівул.Тиверців буд.12-32,вул.Шопена,5. ПЛ10 кВ Л 108-01 частково 10:30-14:00 с. Кульчин – школа, церкваФОП Поліщук В.А. - столярний цехс. Кульчинвул. Заводська 1-34,вул. Набережна ,вул. Молодіжна 11-22,1. 9:00-17:00Ковельське управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»Управління УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиАкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»»ФОП Кравчик Н.ВФОП Коляда О.СКовельське РЖКП №2ФОП Лялькова Т.ОТзОВ фірма "Продтехопторг" ЛТДФОП Буднік Л.Є м.Ковель, вул. Шукшина, вул..Старицьких, вул..Боженка, вул..Цинкаловського, вул..Кримського, вул..Коперника, вул..Крушельницької, вул..Саксаганського,вул..Черняховського, вул..Руданського2.ПЛ-0,4кВ КТП-69:00-17:00 Дрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД»Свято-Михайлівська громада Української православної церкви с.Дроздні3.ПЛ-0,4кВ КТП-769:00-17:00 Голобське споживче товариствоГумонітарний відділ виконавчого комітету Голобської селищної радиСвято-Дмитрівська громада УПЦ с.БитеньКовельське МТМО Ковельської міської ради Волинської областіГолобська селищна рада с.Битень, вул..Гвардійська, вул.Бенделіані4. ПЛ-10кВ Л.21(ТП-663; ТП-556; ТП-764; ТП-502; ТП-691; ТП-774; РП-1)9:00-17:00 ФОП Дідіцкий А.МУКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФО Міхаць В.ЯФОП Петрович П.ВФО Радзивилюк М. ПАкціонерне товариство « Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»ФОП Корсак С.СКовельське РЖКП №2ТзОВ "Трейдінвестгруп"КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТАГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙФОП Шворак А.ЯФОП Юхимчук Я.О м.Ковель, вул..Ахшабатська, вул..Вишневецького, вул..Театральна, вул..Річкова, вул.Зерова, вул..Брестська, вул.Київська, вул..Черняховського, вул..Руданськогос.Вербка, вул..Партизанська, вул..Ватутіна5.ПЛ-10кВ Л.89-06( ТП-625; ТП-784;ТП-790) 9:00-17:00 ФОП Подляшаник Я.ВЗОВ Бізнес-рейс с.Бахів21. ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-48 9:00-15:00 с.Затурці вул.Франка2. ПЛ-0.4кВ Л-3 КТП-32 9:00-16:00 с.Бермешів вул.Центральна, Зелена1. 14:00-17:00Дитячий садочок №17 ввід №2Дитячий садочок №32Взуттєва майстерняОхоронна фірма «Арсенал»П-ць БерестюкОфіс по вул. Грушевського 14 вул. Перемоги 11,13вул. Грушевського 14,18Вимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"житловий масив.ФОП Денисовець Олеся Андріївна Смт.Шацьк вул..Марфюка. Світла. Лисенка. Луценка .Світязька. Вересова. Яремчука. Козацька Волинська.Грибна.Туристична.Київськ. с.Омеляне. Підманево2. КТП-277 9:00 – 17:00 с. Олеськ3. ПЛ-04 КТП-23 9:00 – 17:00 Магазин с. Куснища4. ПЛ-10 Л-85-03 від ЛР-245 9:00 – 17:00 Магазин, Школи с. Пустинка, Мосир, Ладинь.1. 10:00 - 13:00с. Седлище вул.Травнева2. ПЛ-04кВ Л-2 КТП-258 13:00 - 16:00 с. Седлище вул.Вільхівка, Ранкова,8 Березня1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-367 10:00-17:00 ДП "Маневицьке лісове господарство" (лісництво), Районний відділ освіти (школа). с. Вовчецьк1. 09:00-16:00м.Нововолинськвул.Павлова 11-37.1. 9:30-16:30с.Видраниця2. ПЛ-04кв Л-1.2.3КТП-210 для чистки траси. 9:30-13:00 Млин с.Жиричі3. КТП-366 для ремонта обладнання 10:00-16:00 с.Сільця-Гірницькі4. ПЛ-0,4кВ Л-1.2 КТП-151 для чистки траси. 10:00-16:00 Лікарня с.Самари1.9:00-17:00смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-62.КТП 286 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Калнишевського, Симоненка, 12-26, 13-21, Жуковського, 29-35, 36-38, І.Богуна, Г.Упа,51а, КвітневаГагаріна, 20-24, Міцкевича, Багряного, П.Орлика3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О. магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква, ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5.ПЛ-0,4кВ КТП-449:00-17:00 с.Оленівка, школа, магазин, клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги7. ПЛ-0,4кВ КТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.8. ПЛ-0,4кВ КТП-3789:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій1. ПЛ-10кВ Л-27-08 від ЛР-18 до ЛР-59 10:00-17:00 с.Залюття вул:Юхимука,Травнева, Шевченка, хутір Травники.2. ПЛ-10кВ Л-13-03 до ЛР-122 11:00-17:00 с.Буцинь вул:Федорова, 8го Березня,1. ПЛ-0,4кВКТП-71 10:00-15:30 ФОП Данилюк В.А- магазин, церква с.Радовичі2. ПЛ-0,4кВКТП-258 Л-2 10:00-15:30 с.м.т.Луків вул.Шевченка, Миру3. ПЛ-0,4кВКТП-12 10:00-15:30 Пошта, АТС, церква с.Соловичі