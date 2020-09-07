Волинські поліцейські врятували чоловіка, який ледь не замерз





Повідомлення про те, що на окраїні одного із сіл Володимир-Волинського району лежить безпомічний, надійшло до поліції вчора, 3 лютого, ввечері,



На виклик негайно скерували співробітників групи реагування патрульної поліції. Приїхавши на місце події, поліцейські побачили чоловіка, який не міг самостійно піднятися та погано говорив. Громадянин вже тривалий час перебував на холоді. Правоохоронці викликали екіпаж швидкої медичної допомоги. Поки медики добиралися до місця, чоловіка привели до тями, підняли із землі та надали домедичну допомогу.



Його госпіталізували до лікарні, відігріли, надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому.



Завдяки небайдужим громадянам та оперативним діям поліцейських та медиків ще одне життя врятоване.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські надали допомогу чоловіку, який в безпорадному стані тривалий час лежав на холоді.Повідомлення про те, що на окраїні одного із сіл Володимир-Волинського району лежить безпомічний, надійшло до поліції вчора, 3 лютого, ввечері, інформує сектор комунікації поліції Волині.На виклик негайно скерували співробітників групи реагування патрульної поліції. Приїхавши на місце події, поліцейські побачили чоловіка, який не міг самостійно піднятися та погано говорив. Громадянин вже тривалий час перебував на холоді. Правоохоронці викликали екіпаж швидкої медичної допомоги. Поки медики добиралися до місця, чоловіка привели до тями, підняли із землі та надали домедичну допомогу.Його госпіталізували до лікарні, відігріли, надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому.Завдяки небайдужим громадянам та оперативним діям поліцейських та медиків ще одне життя врятоване.

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