У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne
Сьогодні, 17:57
У Луцьку патрульні виявили водія, який керував у стані сп’яніння і не реагував на вимогу про зупинку.
Так, у ніч на 3 лютого, правоохоронці на вулиці Привокзальній побачили автомобіль Porsche Cayenne, який їхав з технічною несправністю, - інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні зупиняли автомобіль за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу, однак водій зупинки не виконував.
Згодом інспектори все ж зупинили автомобіль, а в 43-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у визначеному законом порядку у присутності двох свідків, керманич відмовився. А згодом з'ясувалося, що він не вперше керує автомобілем у стані сп'яніння.
У результаті на нього патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила поліса обов'язкового страхування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у ніч на 3 лютого, правоохоронці на вулиці Привокзальній побачили автомобіль Porsche Cayenne, який їхав з технічною несправністю, - інформує патрульна поліція Волині.
Патрульні зупиняли автомобіль за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу, однак водій зупинки не виконував.
Згодом інспектори все ж зупинили автомобіль, а в 43-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у визначеному законом порядку у присутності двох свідків, керманич відмовився. А згодом з'ясувалося, що він не вперше керує автомобілем у стані сп'яніння.
У результаті на нього патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила поліса обов'язкового страхування) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Небайдужий волинянин здав браконьєра, який ловив рибу сітками
Сьогодні, 18:40
У Ковелі думають про перенесення Дня міста
Сьогодні, 18:18
У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne
Сьогодні, 17:57
Пожежа у запорізькій лікарні: одна із версій – ймовірний підпал
Сьогодні, 17:38