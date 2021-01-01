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У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne

У Луцьку патрульні зловили п’яного водія Porsche Cayenne
У Луцьку патрульні виявили водія, який керував у стані сп’яніння і не реагував на вимогу про зупинку.

Так, у ніч на 3 лютого, правоохоронці на вулиці Привокзальній побачили автомобіль Porsche Cayenne, який їхав з технічною несправністю, - інформує патрульна поліція Волині.

Патрульні зупиняли автомобіль за допомогою проблискових маячків та спеціального звукового сигналу, однак водій зупинки не виконував.

Згодом інспектори все ж зупинили автомобіль, а в 43-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння у визначеному законом порядку у присутності двох свідків, керманич відмовився. А згодом з'ясувалося, що він не вперше керує автомобілем у стані сп'яніння.

У результаті на нього патрульні склали адміністративні матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння), ст.122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст.125 (Інші порушення правил дорожнього руху) та ч.1 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не пред'явила поліса обов'язкового страхування) КУпАП.


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Теги: патрульні, водій
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