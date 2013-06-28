У волинському місті створять віртуальний музей шахт

Нововолинська міська рада подала заявку до Українського культурного фонду на участь у програмі «Культура.Туризм.Регіони».Заступниця міського голови Юлія Лефтер та завідувач сектору з питань залучення інвестицій, реалізації проєктів та грантів відділу економіки виконкому Вероніка Сєргєєва розповіли, що вже розроблено концепцію інноваційного проєкту – створення першого в Україні віртуального музею, присвяченого діяльності шахт та важкій праці шахтарів, - йдеться на сайті міськради.Задум полягає у створенні віртуальної екскурсії наземними та підземними об’єктами однієї із шахт Нововолинська. Буде змонтовано п’ятдесят сферичних панорам із копрами, надшахтними будівлями, системою підземних лав. Віртуальна екскурсія матиме текстовий і фоновий супроводи англійською та українською мовами, а також інтерактивні об’єкти. Вхід до веб-екскурсії буде безкоштовним та загальнодоступним.За попередніми підрахунками, бюджет проєкту складе понад 600 тисяч гривень.