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У волинському місті створять віртуальний музей шахт

У волинському місті створять віртуальний музей шахт
Нововолинська міська рада подала заявку до Українського культурного фонду на участь у програмі «Культура.Туризм.Регіони».

Заступниця міського голови Юлія Лефтер та завідувач сектору з питань залучення інвестицій, реалізації проєктів та грантів відділу економіки виконкому Вероніка Сєргєєва розповіли, що вже розроблено концепцію інноваційного проєкту – створення першого в Україні віртуального музею, присвяченого діяльності шахт та важкій праці шахтарів, - йдеться на сайті міськради.

Задум полягає у створенні віртуальної екскурсії наземними та підземними об’єктами однієї із шахт Нововолинська. Буде змонтовано п’ятдесят сферичних панорам із копрами, надшахтними будівлями, системою підземних лав. Віртуальна екскурсія матиме текстовий і фоновий супроводи англійською та українською мовами, а також інтерактивні об’єкти. Вхід до веб-екскурсії буде безкоштовним та загальнодоступним.

За попередніми підрахунками, бюджет проєкту складе понад 600 тисяч гривень.

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Теги: культура, Нововолинськ, віртуальний музей
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