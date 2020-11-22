У Кабміні повідомили, коли для українців відкриють кордони





Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано у четвер, 4 лютого, - пише



"Є три сценарії. Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу. У такому випадку ми, звичайно, будемо обмежені у виборі країн", - заявила Стефанишина.



Вона розповіла, що сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.



Другий сценарій, за її словами, полягає в тому, що може бути істотне зниження рівня захворюваності в Україні та це сприятиме відкриттю кордонів. Стефанишина зазначила, що динаміка захворюваності, яка спостерігається зараз в Європі і в Україні, дає надію на те, що до кінця весни українці матимуть ширший доступ за кордон, ніж зараз.



"Але також третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини", - сказала віце-прем'єр.



На її думку, на той час вже не буде дефіциту в доступі до вакцини та це не буде проблемою для українців, охочих поїхати за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ситуація з можливістю поїхати за кордон на травневі свята або під час літньої відпустки для українців поки що незрозуміла, проте є три сценарії.Про це повідомила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю ТСН, яке було опубліковано у четвер, 4 лютого, - пише Кореспондент "Є три сценарії. Планування травневих або літніх відпусток може бути ускладнено через продовження жорстких локдаунів по всьому світу. У такому випадку ми, звичайно, будемо обмежені у виборі країн", - заявила Стефанишина.Вона розповіла, що сьогодні Державна авіаційна служба вже затвердила перелік країн для виїзду українців у літній сезон. Це природні туристичні напрямки, такі як Туреччина, Кіпр, Туніс, Чорногорія, Хорватія, Болгарія, Грузія, Албанія та інші. Деякі з них країни ЄС.Другий сценарій, за її словами, полягає в тому, що може бути істотне зниження рівня захворюваності в Україні та це сприятиме відкриттю кордонів. Стефанишина зазначила, що динаміка захворюваності, яка спостерігається зараз в Європі і в Україні, дає надію на те, що до кінця весни українці матимуть ширший доступ за кордон, ніж зараз."Але також третій сценарій полягає в тому, що передумовою доступу до певної країни буде отримання вакцини", - сказала віце-прем'єр.На її думку, на той час вже не буде дефіциту в доступі до вакцини та це не буде проблемою для українців, охочих поїхати за кордон.

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