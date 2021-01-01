Валюта помітно подешевшала: курс долара і євро у Луцьку станом на 5 лютого





Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.90.



Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.50.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 27.80, а продаж – 28.05.Євро при купівлі становить – 33.20, продажу – 33.90.Курс російського рубля: купівля – 0.32, продаж – 0.34.Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.40, продаж – 7.50.

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