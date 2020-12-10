Деякі будинки у центрі Луцька 6 лютого будуть без тепла





Про це інформує



"У зв'язку з виконанням робіт з ліквідації витоку на тепловій мережі просп. Волі 6 лютого з 09:00 тимчасово буде припинене теплопостачання на житлові будинки на просп. Волі, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 та приміщення Господарського суду Волинської області.



Відновлення послуги - впродовж дня після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через аварійні роботи деякі будинки на проспекті Волі будуть без теплопостачання.Про це інформує ДКП "Луцьктепло" "У зв'язку з виконанням робіт з ліквідації витоку на тепловій мережі просп. Волі 6 лютого з 09:00 тимчасово буде припинене теплопостачання на житлові будинки на просп. Волі, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 та приміщення Господарського суду Волинської області.Відновлення послуги - впродовж дня після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.

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