Деякі будинки у центрі Луцька 6 лютого будуть без тепла
Сьогодні, 00:35
Через аварійні роботи деякі будинки на проспекті Волі будуть без теплопостачання.
Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
"У зв'язку з виконанням робіт з ліквідації витоку на тепловій мережі просп. Волі 6 лютого з 09:00 тимчасово буде припинене теплопостачання на житлові будинки на просп. Волі, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 та приміщення Господарського суду Волинської області.
Відновлення послуги - впродовж дня після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує ДКП "Луцьктепло".
"У зв'язку з виконанням робіт з ліквідації витоку на тепловій мережі просп. Волі 6 лютого з 09:00 тимчасово буде припинене теплопостачання на житлові будинки на просп. Волі, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 та приміщення Господарського суду Волинської області.
Відновлення послуги - впродовж дня після завершення робіт", - йдеться в повідомленні.
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