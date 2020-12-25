Якими були ціни в одному із найдорожчих готелів старого Луцька





Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.



Готель функціонував в 1917 році у будівлі, де нині розташований Луцький міськрайонний суд Волинської області.



У прейскуранті зазначені ціни на проживання в номері з опаленням, доплатою за зміну постільної білизни і свічки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із найдорожчих готелів старого Луцька був «Європейський». Сучасна адреса закладу – вулиця Лесі Українки, 24.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської радиГотель функціонував в 1917 році у будівлі, де нині розташований Луцький міськрайонний суд Волинської області.У прейскуранті зазначені ціни на проживання в номері з опаленням, доплатою за зміну постільної білизни і свічки.

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