Якими були ціни в одному із найдорожчих готелів старого Луцька
Сьогодні, 15:22
Одним із найдорожчих готелів старого Луцька був «Європейський». Сучасна адреса закладу – вулиця Лесі Українки, 24.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
Готель функціонував в 1917 році у будівлі, де нині розташований Луцький міськрайонний суд Волинської області.
У прейскуранті зазначені ціни на проживання в номері з опаленням, доплатою за зміну постільної білизни і свічки.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.
Готель функціонував в 1917 році у будівлі, де нині розташований Луцький міськрайонний суд Волинської області.
У прейскуранті зазначені ціни на проживання в номері з опаленням, доплатою за зміну постільної білизни і свічки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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