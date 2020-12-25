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Якими були ціни в одному із найдорожчих готелів старого Луцька

Якими були ціни в одному із найдорожчих готелів старого Луцька
Одним із найдорожчих готелів старого Луцька був «Європейський». Сучасна адреса закладу – вулиця Лесі Українки, 24.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександр Котис.

Готель функціонував в 1917 році у будівлі, де нині розташований Луцький міськрайонний суд Волинської області.

У прейскуранті зазначені ціни на проживання в номері з опаленням, доплатою за зміну постільної білизни і свічки.
Якими були ціни в одному із найдорожчих готелів старого Луцька

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Теги: готель, Луцьк, історія, ціни
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