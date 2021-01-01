Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО

У дні, коли зима обдаровує нас незвично великою кількістю снігу, комунальникам добряче додається роботи, а у соцмережах – нарікань на них, стихію, дороги тощо.Луцьк не став винятком ні в одному, ні в іншому. Місто засипало снігом так, як востаннє було щонайменше у 2013-му, тож і роботи, і незадоволених нею лучан побільшало в рази.Утім, все ж є частина містян, яка намагається бачити у сніговому полоні щось зимово-прекрасне й так, що, можливе, й не повториться у найближчі роки, та насолоджуватися краєвидами з кучуруг і усього, що щедро припорошене снігом.На згадку про найзасніженіші за останні декілька років дні у Луцьку публікуємо світлини із його красивих вулиць. Погодьтеся, у цьому є свій шарм.