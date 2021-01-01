вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО

Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
У дні, коли зима обдаровує нас незвично великою кількістю снігу, комунальникам добряче додається роботи, а у соцмережах – нарікань на них, стихію, дороги тощо.

Луцьк не став винятком ні в одному, ні в іншому. Місто засипало снігом так, як востаннє було щонайменше у 2013-му, тож і роботи, і незадоволених нею лучан побільшало в рази.

Утім, все ж є частина містян, яка намагається бачити у сніговому полоні щось зимово-прекрасне й так, що, можливе, й не повториться у найближчі роки, та насолоджуватися краєвидами з кучуруг і усього, що щедро припорошене снігом.

На згадку про найзасніженіші за останні декілька років дні у Луцьку публікуємо світлини із його красивих вулиць. Погодьтеся, у цьому є свій шарм.

Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сніг, Луцьк, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сволочі! Яка краса?! Перетворили місто в село! Навіть з Театрального сніг не зібрали!! Тротуари нечищені! Їх засипають машини з дороги!!! Люди, діти йдуть по дорозі!!!
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
У Камінь-Каширському районі затримали дві вантажівки із незаконною деревиною
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
«До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО «До зустрічі біля кучугур»: на Волині мер міста і посадовці вийдуть чистити місто від снігу. ВІДЕО
09 лютий, 12:00
У Луцьку нові «рогаті» виїхали на маршрути У Луцьку нові «рогаті» виїхали на маршрути
04 лютий, 11:47
Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги Один – на 40%, інший – повністю: луцькі посадовці лишилися премій через завалені снігом дороги
27 січень, 17:44
Свята завершуються: куди у Луцьку можна подіти ялинку чи сосну Свята завершуються: куди у Луцьку можна подіти ялинку чи сосну
19 січень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновили курсування деяких автобусів із луцької автостанції, які не їздили через негоду
Сьогодні, 12:22
 0
Як на Волині влаштовували зимові мотогонки у 80-х роках. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 12:16
 0
Волинські рятувальники витягли із заметів 2 рейсові автобуси та позашляховик
Сьогодні, 11:52
 0
Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
 0
На Волині у заметі застрягла машина, що доправляла медичну апаратуру у відділення гемодіалізу
Сьогодні, 11:38
 0
Медіа
відео
1/8