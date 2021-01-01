Інший бік зимової стихії: краса засніженого Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:48
У дні, коли зима обдаровує нас незвично великою кількістю снігу, комунальникам добряче додається роботи, а у соцмережах – нарікань на них, стихію, дороги тощо.
Луцьк не став винятком ні в одному, ні в іншому. Місто засипало снігом так, як востаннє було щонайменше у 2013-му, тож і роботи, і незадоволених нею лучан побільшало в рази.
Утім, все ж є частина містян, яка намагається бачити у сніговому полоні щось зимово-прекрасне й так, що, можливе, й не повториться у найближчі роки, та насолоджуватися краєвидами з кучуруг і усього, що щедро припорошене снігом.
На згадку про найзасніженіші за останні декілька років дні у Луцьку публікуємо світлини із його красивих вулиць. Погодьтеся, у цьому є свій шарм.
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Луцьк не став винятком ні в одному, ні в іншому. Місто засипало снігом так, як востаннє було щонайменше у 2013-му, тож і роботи, і незадоволених нею лучан побільшало в рази.
Утім, все ж є частина містян, яка намагається бачити у сніговому полоні щось зимово-прекрасне й так, що, можливе, й не повториться у найближчі роки, та насолоджуватися краєвидами з кучуруг і усього, що щедро припорошене снігом.
На згадку про найзасніженіші за останні декілька років дні у Луцьку публікуємо світлини із його красивих вулиць. Погодьтеся, у цьому є свій шарм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Сволочі! Яка краса?! Перетворили місто в село! Навіть з Театрального сніг не зібрали!! Тротуари нечищені! Їх засипають машини з дороги!!! Люди, діти йдуть по дорозі!!!
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