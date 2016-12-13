Розповіли, як в одній із засніжених громад Волині організували дистанційне навчання





Директор Затурцівської школи Михайло Кушнір розповів: у школі працюють 33 педагоги та навчаються 293 дитини. Через негоду 8 лютого на навчання не прийшли майже 200 учнів, зазначив педагог. Про це повідомляє



Шкільний автобус теж не міг доїхати до навколишніх сіл, каже директор. Усього до школи автобусом приїжджає 42 школярі з сіл Зубильне, Окорськ, Юнівка та Вілька Садівська.



"Прогнози погоди показували великий снігопад вночі, що і відбулося сьогодні. У нас випало більше 30 сантиметрів снігу. Тому педрада вирішила, що сьогодні ми навчаємось дистанційно, а сьогодні ми вже прийняли рішення, що завтра навчаємось очно", – розповів Михайло Кушнір.



Дарина та Богдана Мацібори вдома навчаються онлайн. На двох для вивчення матеріалу вони мають ноутбук та мобільний телефон. Дев’ятикласниця Богдана розповіла, що дистанційне навчання подобається, бо є більше вільного часу. Третьокласниця Дарина зазначила, що сестра працює на ноутбуці, а сама Дарина користується телефоном.



У 26 селах Затурцівської ТГ чистять дороги від снігу чотири трактори. Голова громади Юрій Ковальчук розповів, що в першу чергу працюють у віддалених селах, де опади заблокували виїзди до автошляху. Серед них – дорога до села Сірнички, де чотири оселі залишилися без електропостачання, оскільки до них не можуть доїхати енергетики. Цю дорогу наразі розчищають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири школи Затурцівської територіальної громади опинилися серед 145 освітніх закладів, які з 9 лютого перейшли на дистанційну форму навчання.Директор Затурцівської школирозповів: у школі працюють 33 педагоги та навчаються 293 дитини. Через негоду 8 лютого на навчання не прийшли майже 200 учнів, зазначив педагог. Про це повідомляє Суспільне Шкільний автобус теж не міг доїхати до навколишніх сіл, каже директор. Усього до школи автобусом приїжджає 42 школярі з сіл Зубильне, Окорськ, Юнівка та Вілька Садівська."Прогнози погоди показували великий снігопад вночі, що і відбулося сьогодні. У нас випало більше 30 сантиметрів снігу. Тому педрада вирішила, що сьогодні ми навчаємось дистанційно, а сьогодні ми вже прийняли рішення, що завтра навчаємось очно", – розповів Михайло Кушнір.тавдома навчаються онлайн. На двох для вивчення матеріалу вони мають ноутбук та мобільний телефон. Дев’ятикласниця Богдана розповіла, що дистанційне навчання подобається, бо є більше вільного часу. Третьокласниця Дарина зазначила, що сестра працює на ноутбуці, а сама Дарина користується телефоном.У 26 селах Затурцівської ТГ чистять дороги від снігу чотири трактори. Голова громадирозповів, що в першу чергу працюють у віддалених селах, де опади заблокували виїзди до автошляху. Серед них – дорога до села Сірнички, де чотири оселі залишилися без електропостачання, оскільки до них не можуть доїхати енергетики. Цю дорогу наразі розчищають.

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