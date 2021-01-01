На Волині за понад мільйон гривень продають приміщення автостанції





Про це стало відомо з платформи онлайн-оголошень, повідомляє



Будівлю продають за 1 400 000 гривень.



"Приміщення колишньої автостанції - на базі металевого павільйону з частково перебудовою цегляним приміщенням смт. Берестечко, вул. Паркова, 4", - йдеться в описі.



Зазначимо, що це не перше приміщення автостанції, яке продають або здають в оренду на Волині. Це вимушений крок, адже як повідомили у ПАТ “Волинське обласне підприємство автобусних перевезень” у них не вистачає фінансування на утримання автостанцій.

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