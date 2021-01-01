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На Волині за понад мільйон гривень продають приміщення автостанції

На Волині за понад мільйон гривень продають приміщення автостанції
На Волині в місті Берестечко виставили на продаж приміщення автостанції.

Про це стало відомо з платформи онлайн-оголошень, повідомляє Волинь UA.

Будівлю продають за 1 400 000 гривень.

"Приміщення колишньої автостанції - на базі металевого павільйону з частково перебудовою цегляним приміщенням смт. Берестечко, вул. Паркова, 4", - йдеться в описі.

Зазначимо, що це не перше приміщення автостанції, яке продають або здають в оренду на Волині. Це вимушений крок, адже як повідомили у ПАТ “Волинське обласне підприємство автобусних перевезень” у них не вистачає фінансування на утримання автостанцій.

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Теги: автостанція, продаж. приміщення
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