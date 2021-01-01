На Волині – 126 нових випадків коронавірусної хвороби
Сьогодні, 10:41
За останню добу на Волині зареєструвли 126 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 8, медпрацівників — 19). Одужало за добу 75 осіб, летальних випадків немає.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 37 795 підтверджених випадків COVID-19, з них 1745 у дітей та 2645 у медичних працівників. Одужало 35 247 осіб, з них 1633 дитини та 2510 медичних працівників. 600 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 1948.
Розподіл випадків:
За весь час пандемії в області зареєстровано 39 953 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 128 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 150209 осіб. За минулу добу обстежили 682 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 41 та приватними лабораторіями – 80.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 37 795 підтверджених випадків COVID-19, з них 1745 у дітей та 2645 у медичних працівників. Одужало 35 247 осіб, з них 1633 дитини та 2510 медичних працівників. 600 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 1948.
Розподіл випадків:
За весь час пандемії в області зареєстровано 39 953 підозри на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 128 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 150209 осіб. За минулу добу обстежили 682 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 41 та приватними лабораторіями – 80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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