На Волині з наступного тижня очікують до 30 градусів морозу





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«Регіони впоралися з першим викликом негоди, проте найближчими днями нас очікують сильні морози до -30 градусів вночі, хуртовини та ожеледь на значній території України. Усі органи влади повинні об’єднати зусилля, щоб максимально підготуватися до похолодання, щоб попередити чи мінімізувати можливі наслідки циклону. Тому обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити безперебійну роботу лікарень, закладів освіти, інших соціально-значимих об’єктів і організувати достатню кількість пунктів обігріву», - наголосив міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії України Олексій Чернишов.



Він також закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки.



За даними Українського гідрометцентру, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях – значний сніг, налипання мокрого снігу. У західних областях пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини, що відповідає І рівню небезпеки. У Карпатському регіоні очікують сильний дощ та мокрий сніг, що відповідає ІІ рівню небезпеки.



Крім того, 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях, а 13-14 лютого в Україні в цілому помітно похолоднішає: вночі прогнозують від -9 до -16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях — до -20. Вдень буде від -7 до -13.



15-18 лютого холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині – до -30 градусів. У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 до 18 лютого в Україні очікують суттєве погіршення погоди зі зниженням температури, хуртовинами, сильними поривами вітру до 15-20 м/с та місцями ожеледь.Про це повідомляє Мінрегіон на своїй сторінці у фейсбуці.«Регіони впоралися з першим викликом негоди, проте найближчими днями нас очікують сильні морози до -30 градусів вночі, хуртовини та ожеледь на значній території України. Усі органи влади повинні об’єднати зусилля, щоб максимально підготуватися до похолодання, щоб попередити чи мінімізувати можливі наслідки циклону. Тому обласні державні адміністрації отримали доручення забезпечити безперебійну роботу лікарень, закладів освіти, інших соціально-значимих об’єктів і організувати достатню кількість пунктів обігріву», - наголосив міністр розвитку громад та територій, перший заступник голови Державної комісії України Олексій Чернишов.Він також закликав українців, за можливості, не користуватися особистим транспортом та дотримуватися всіх заходів безпеки.За даними Українського гідрометцентру, 11 лютого у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях – значний сніг, налипання мокрого снігу. У західних областях пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини, що відповідає І рівню небезпеки. У Карпатському регіоні очікують сильний дощ та мокрий сніг, що відповідає ІІ рівню небезпеки.Крім того, 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях, а 13-14 лютого в Україні в цілому помітно похолоднішає: вночі прогнозують від -9 до -16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях — до -20. Вдень буде від -7 до -13.15-18 лютого холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині – до -30 градусів. У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.

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