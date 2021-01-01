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«Волинь» програла перший матч на міжнародному турнірі в Бресті

«Волинь» програла перший матч на міжнародному турнірі в Бресті
У першому матчі білоруського турніру «WinterCup 2021» «Волинь» зустрічалася із оновленим брестським «Динамо» - четвертою командою сусідньої Вищої ліги.

Про це йдеться на сайті ФК "Волинь".

Суперники «хрестоносців» у зимове міжсезоння провели справжню реорганізацію, і лише за день до цього поєдинку почали потроху «відкривати карти», офіційно оголосивши шістьох новачків команди. Василь Сачко, у свою чергу, не міг розраховувати у поєдинку на Амбросія Чачуа, у якого невеличке пошкодження, а також Сіаваша Хагназарі, який приєднався до команди пізніше через певні бюрократичні питання.

Господарі гарного брестського манежу могли забити на початку гри, коли ледь не скористалися деякою неузгодженістю дій у нашому захисті. Утім, свій момент вони не використали, а «Хрестоносці» вирівняли гру та виглядали навіть гостріше за нещодавніх чемпіонів Білорусі. Гравці «Волині» провели чимало хороших атак на ворота суперників – зокрема, Богдан Кобзар не використав вихід віч-на-віч з голкіпером «Динамо». Традиційно активними були й фланги нашої команди, здорово «возив» оборону господарів, зокрема, Євген Протасов, однак до перерви рахунок в матчі так ніхто й не відкрив.

У другому таймі малюнок гри не змінився. У «Волині» на поле вийшов Олександр Климець, а також деякі гравці, що знаходяться у нас на перегляді. Не пощастило нашій команді на самісінькому «екваторі» другого тайму, коли гравці «Динамо» реалізували подачу з кута поля – 1:0.

До завершення поєдинку футболісти «Волині» не реалізували низку хороших гольових нагод, тож турнір у Бресті розпочали із поразки при досить непоганій грі. А свій наступний поєдинок наша команда зіграє 13 лютого – об 11:00 «хрестоносці» зіграють проти команди «SeweFootballClub» з Кот-д’Івуару.

«Прикро, звісно, що програли. Якщо розібрати по таймах, то вважаю, що у першому таймі у нас все вдалося так, як і планували перед грою, виконувати настанови – у нас був і контроль м’яча, і небезпечні атаки, залишилося тільки налагодити реалізацію, і тоді все буде нормально. Просто потрібно було реалізувати моменти, які ми мали в першому таймі. Тут хороші умови, хороше поле, манеж також вразив. Усі умови є для того, аби тренуватися і грати», - прокоментував гру футболіст "Волині" Євген Протасов.

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Теги: Волинь, футбол, спорт
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