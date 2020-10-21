Спіймали двох волинян, які упродовж місяця обкрадали будинок господаря

Двоє волинян протягом місяця скоїли п’ять крадіжок із домогосподарства потерпілого у селі Звиняче.Досудовим слідством встановили, що із грудня 2020 року по січень 2021 року двоє крадіїв проникали у будинок та підсобне приміщення потерпілого та скоювали крадіжки, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Зокрема крали техніку, електроінструменти, велосипед тощо. Загалом спричинили збитків потерпілому на суму майже 15 тисяч гривень. Частину речей поліцейські вилучили та повернуть власнику. Дещо спритники уже встигли продати.Обом зловмисникам, один з яких неповнолітній, слідчі оголосили про підозру ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України.Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу обом фігурантам. Санкція статті передбачає покарання карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове слідство.