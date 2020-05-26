Стеля в грибку, стіни полущилися: мешканців волинського міста обслуговують в зруйнованій амбулаторії. ВІДЕО





Щодня в амбулаторії приймають близько півсотні пацієнтів, повідомляє



Суспільне побувало у старому та реконструйованому приміщеннях амбулаторії. Поспілкувалося з пацієнтами та медиками, які мріють про ліпші умови праці, а також дізналися, чому амбулаторія досі не переїхала в іншу будівлю.



Перевести колектив у інші умови поки не можуть.



Стеля в грибку, стіни – полущилися. Так нині виглядає приміщення лабораторії і денного стаціонару рожищенської амбулаторії.



Будівлю орендують у районної лікарні, - каже директорка Рожищенського Центру первинної медико-санітарної допомоги Леся Басалик. Щодня тут приймають близько півсотні пацієнтів.



Нині є готове приміщення, реконструйоване за кредитні гроші від Світового банку, в яке в’їхати медики не можуть.







"Очікували перейти в ту амбулаторію і ми б повністю звільнили і цей коридор, і кімнати На сьогоднішній день мала б бути завершена та стадія передачі в експлуатацію амбулаторії №2 в приміщенні військкомату. Там все майже готове", - каже директорка.



А поки ж медики обслуговують пацієнтів у цьому приміщенні.



"Які нам умови дали, в таких ми і працюємо. Свою роботу виконуємо, пацієнтів приймаємо, так що на роботу воно нне впливає", - каже лаборантка Анна Фень.



Пацієнти, з якими поспілкувалися кореспонденти, кажуть: змушені ходити саме сюди.



"Звичайно, хто ж схоче в таких умовах здавати аналізи і це все… Його вже давним-давно потрібно було зробити", - розповідає місцева жителька Ольга Матвійчук, яка привела сина здавати кров.



Приміщення за 6 мільйонів стоїть пусткою



Приміщення реконструювали за 6 мільйонів гривень кредиту від Світового банку. Амбулаторію облаштували в Рожищенському військкоматі. У будівлі – зроблений ремонт, приміщення адаптоване для людей з інвалідністю. Зі слів директорки, залишилось завезти обладнання і почати тут працювати.



Є і тактильні доріжки, є і пандуси, і ширина всіх приміщень, які дозволяють як зайти в туалет, так і проїхатися по коридору, і взагалі заїхати в це приміщення", - каже Леся Басалик.



Екс-координаторка проєкту Світового банку на Волині Оксана Гичук телефоном розповіла, що проєкт вони завершили 31 грудня. Зі слів керівника обласного управління капітального будівництва Івана Корчука, упродовж двох тижнів мають отримати сертифікат готовності об’єкта від Державної архітектурно-будівельної інспекції. Каже: приміщення, де розташовані військкомат і амбулаторія, немає кому передавати на баланс.



Чому амбулаторію не беруть на баланс



Приміщення, де розташовані військкомат і амбулаторія, поки немає кому передавати на баланс, - каже начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації.



"Воно належало Рожищенській районній раді. Сьогодні, у зв’язку з новим розподілом власності, немає кому передавати цю амбулаторію на баланс. Ми звернулися до голови міської ради і Луцької районної ради, щоб вони вирішили це питання. На жаль, ми відповіді ні від того, ні від того не отримали", - розповідає Іван Корчук.



Суспільне запитало у владців, чому не хочуть брати реконструйоване приміщення на баланс громад. Як розповів голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, він поки ініціює аудит.



"Ці кошти були витрачені ще 2015 року. Чому за 6 років амбулаторію не доробили, куди витрачені кошти. Щоб передати амбулаторію – потрібно розмежувати. Ми не можемо без актів приймання-передачі, введення в експлуатацію цього приміщення передати територіальній громаді", - каже голова райради.



Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук відповів, що коли готували проєкт реконструкції цієї амбулаторії, з громадою не радились. Нині міський бюджет утримує районну лікарню і Центр первинної медико-санітарної допомоги. На ще один такий заклад, каже, грошей не вистачає.



"Відсутня централізована каналізація, відсутнє централізоване водопостачання, тобто, в цьому приміщенні є ряд проблем, які автоматично будуть виникати в громади після використання за цільовим призначенням", - каже міський голова.



Наразі приміщення, зі слів Олександра Омельчука, передали до комунального підприємства "Райтеплобуд". Яка подальша доля амбулаторії – визначатимуть депутати на наступних сесіях районної ради.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Амбулаторію загальної практики – сімейної медицини №2 у місті Рожище не можуть здати в експлуатацію. Місцевих жителів обслуговують в старому напівзруйнованому приміщенні.Щодня в амбулаторії приймають близько півсотні пацієнтів, повідомляє "Суспільне Волині" Суспільне побувало у старому та реконструйованому приміщеннях амбулаторії. Поспілкувалося з пацієнтами та медиками, які мріють про ліпші умови праці, а також дізналися, чому амбулаторія досі не переїхала в іншу будівлю.Стеля в грибку, стіни – полущилися. Так нині виглядає приміщення лабораторії і денного стаціонару рожищенської амбулаторії.Будівлю орендують у районної лікарні, - каже директорка Рожищенського Центру первинної медико-санітарної допомоги. Щодня тут приймають близько півсотні пацієнтів.Нині є готове приміщення, реконструйоване за кредитні гроші від Світового банку, в яке в’їхати медики не можуть."Очікували перейти в ту амбулаторію і ми б повністю звільнили і цей коридор, і кімнати На сьогоднішній день мала б бути завершена та стадія передачі в експлуатацію амбулаторії №2 в приміщенні військкомату. Там все майже готове", - каже директорка.А поки ж медики обслуговують пацієнтів у цьому приміщенні."Які нам умови дали, в таких ми і працюємо. Свою роботу виконуємо, пацієнтів приймаємо, так що на роботу воно нне впливає", - каже лаборанткаПацієнти, з якими поспілкувалися кореспонденти, кажуть: змушені ходити саме сюди."Звичайно, хто ж схоче в таких умовах здавати аналізи і це все… Його вже давним-давно потрібно було зробити", - розповідає місцева жителька, яка привела сина здавати кров.Приміщення реконструювали за 6 мільйонів гривень кредиту від Світового банку. Амбулаторію облаштували в Рожищенському військкоматі. У будівлі – зроблений ремонт, приміщення адаптоване для людей з інвалідністю. Зі слів директорки, залишилось завезти обладнання і почати тут працювати.Є і тактильні доріжки, є і пандуси, і ширина всіх приміщень, які дозволяють як зайти в туалет, так і проїхатися по коридору, і взагалі заїхати в це приміщення", - каже Леся Басалик.Екс-координаторка проєкту Світового банку на Волинітелефоном розповіла, що проєкт вони завершили 31 грудня. Зі слів керівника обласного управління капітального будівництва, упродовж двох тижнів мають отримати сертифікат готовності об’єкта від Державної архітектурно-будівельної інспекції. Каже: приміщення, де розташовані військкомат і амбулаторія, немає кому передавати на баланс.Приміщення, де розташовані військкомат і амбулаторія, поки немає кому передавати на баланс, - каже начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації."Воно належало Рожищенській районній раді. Сьогодні, у зв’язку з новим розподілом власності, немає кому передавати цю амбулаторію на баланс. Ми звернулися до голови міської ради і Луцької районної ради, щоб вони вирішили це питання. На жаль, ми відповіді ні від того, ні від того не отримали", - розповідає Іван Корчук.Суспільне запитало у владців, чому не хочуть брати реконструйоване приміщення на баланс громад. Як розповів голова Луцької районної ради, він поки ініціює аудит."Ці кошти були витрачені ще 2015 року. Чому за 6 років амбулаторію не доробили, куди витрачені кошти. Щоб передати амбулаторію – потрібно розмежувати. Ми не можемо без актів приймання-передачі, введення в експлуатацію цього приміщення передати територіальній громаді", - каже голова райради.Рожищенський міський головавідповів, що коли готували проєкт реконструкції цієї амбулаторії, з громадою не радились. Нині міський бюджет утримує районну лікарню і Центр первинної медико-санітарної допомоги. На ще один такий заклад, каже, грошей не вистачає."Відсутня централізована каналізація, відсутнє централізоване водопостачання, тобто, в цьому приміщенні є ряд проблем, які автоматично будуть виникати в громади після використання за цільовим призначенням", - каже міський голова.Наразі приміщення, зі слів Олександра Омельчука, передали до комунального підприємства "Райтеплобуд". Яка подальша доля амбулаторії – визначатимуть депутати на наступних сесіях районної ради.

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