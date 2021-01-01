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Назвали імена всіх волинських викладачів, які створили унікальний збірник всіх творів Лесі Українки

Назвали імена всіх волинських викладачів, які створили унікальний збірник всіх творів Лесі Українки
Назвали імені всіх викладачів Волинського національного університету імені Лесі Українки, які були причетні до створення 14-томника Повного академічного зібрання творів Лесі Українки.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав проректор з навчальної роботи та рекрутації ВНУ імені Лесі Українки Юрій Громик.

До створення збірника долучилися викладачі факультету філології та журналістики та інших факультетів вишу та представники інших навчальних закладів України.

«Перелік виконавців від факультету на сайті мінкульту неповний. Ось уся наша команда: Юрій Громик, Tетяна Данилюк, Олена Кицан-Пашук, Надія Колошук, Тереза Левчук, Олена Маланій, Марія Моклиця, Антоніна Радько, Сергій Романов, Лариса Семенюк, Вікторія Сірук, Вікторія Соколова, Віктор Яручик. А ще натхненно працювали колеги з факультету іноземної філології нашого університету: Оксана Бєлих, Ірина Біскуб, Людмила Бондарук», - йдеться у дописі Юрія Громика.

Також за словами проректора, колосальну роботу виконали представники академічних і музейних установ та інших закладів вищої освіти: Віра Агеєва, Олександра Вісич, Світлана Кирилюк, Світлана Кочерга, Олена Огнєва, Ольга Полюхович, Валентина Прокіп, Раїса Тхорух, Елеонора Соловей, Максим Стріха, Ірина Щукіна.

«Усім щира подяка за співпрацю в цьому неймовірному проекті», - сказав один із творців 14-томника.

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Теги: ВНУ, Леся Українка, наука
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