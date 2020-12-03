В Україні з’явився сервіс для онкохворих, що дасть змогу отримати безплатні ліки





Про це



Він дасть змогу зробити лікування для пацієнтів з онкологією доступним і зменшити частку українців, що відмовляються від лікування, зазначили в МОЗ.



«Часто пацієнти з онкологією, отримавши відмову в препараті, не сподіваються отримати їх на наступні курси лікування безкоштовно. Вони збирають кошти на препарати або взагалі відмовляються від лікування. Наш сервіс показуватиме пацієнтам, як можна отримати призначені препарати безоплатно», – сказала голова громадської організації «Ліки-Контроль» Наталія Гуран.



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У МОЗ зазначили, що щодня 373 українці дізнаються про онкологічний діагноз. Кожен шостий відмовляється звертатися до лікаря через високу вартість лікування.

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