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На Волині жінка вкрала велосипед, бо не могла дістатися додому

На Волині жінка вкрала велосипед, бо не могла дістатися додому
Судили уродженку П'ятикор за крадіжку велосипеда.

Про це йдеться у вироку суду від 1 лютого. Пише Район.Локачі.

В ніч з 25 вересня жінка з території домогосподарства викрала велосипед вартістю майже 2 тисячі гривень.

Обвинувачена пояснила, що вона йшла від мами з П`ятикор у Риковичі, в неї не було грошей на автобус, їй не було чим дістатися додому, тоді вона побачила на території домогосподарства велосипед та вирішила викрасти його.

Вона шкодує про вчинене кримінальне правопорушення, попросила вибачення у потерпілого, більше таких вчинків вчиняти не буде, просила суворо не карати.

Зрештою, суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк терміном один рік.

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Теги: велосипед, крадіжка, суд
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