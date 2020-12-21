На Волині жінка вкрала велосипед, бо не могла дістатися додому





Про це йдеться у вироку суду від 1 лютого. Пише



В ніч з 25 вересня жінка з території домогосподарства викрала велосипед вартістю майже 2 тисячі гривень.



Обвинувачена пояснила, що вона йшла від мами з П`ятикор у Риковичі, в неї не було грошей на автобус, їй не було чим дістатися додому, тоді вона побачила на території домогосподарства велосипед та вирішила викрасти його.



Вона шкодує про вчинене кримінальне правопорушення, попросила вибачення у потерпілого, більше таких вчинків вчиняти не буде, просила суворо не карати.



Зрештою, суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк терміном один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили уродженку П'ятикор за крадіжку велосипеда.Про це йдеться у вироку суду від 1 лютого. Пише Район.Локачі В ніч з 25 вересня жінка з території домогосподарства викрала велосипед вартістю майже 2 тисячі гривень.Обвинувачена пояснила, що вона йшла від мами з П`ятикор у Риковичі, в неї не було грошей на автобус, їй не було чим дістатися додому, тоді вона побачила на території домогосподарства велосипед та вирішила викрасти його.Вона шкодує про вчинене кримінальне правопорушення, попросила вибачення у потерпілого, більше таких вчинків вчиняти не буде, просила суворо не карати.Зрештою, суд визнав жінку винною та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, встановивши іспитовий строк терміном один рік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію