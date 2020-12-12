У Луцьку уже кілька днів поспіль комунальники збивають бурульки з дахів будівель





Відповідають за розчищення дахів від бурульок управителі будинків і керівники ОСББ, розповів Віктор Фіщук.



Установи міста мають самі подбати про прибирання льоду з дахів.



Комунальники прибирають лід із дахів там, де є можливість під’їхати автовежею. Зі слів Віктора Фіщука, у 33-му та 40-му мікрорайонах проблем з усуненням бурульок немає.



"Нова забудова, система водовідведення йде внутрішня, відповідно, там бурульок менше, але так само хлопці працюють", – зазначив посадовець.



Наразі автовежу для прибирання бурульок використовують житлово-комунальні підприємства № 3, № 2 та № 7.



На дільниці ЖКП №3 перебуває 400 будинків – ними опікуються 23 людини, - розповіла старша майстриня Людмила Перун. В окремих випадках, каже жінка, комунальники просять лучан потрапити на балкони, аби швидко усунути небезпеку.



Нагадаємо, на роботи з прибирання вулиць Луцька в негоду у міському бюджеті передбачили 3,5 мільйона гривень на рік. Скільки коштів витратили на подолання наслідків двох снігових циклонів в Луцькраді ще рахують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку комунальники та керівники установ почали розчищення дахів будівель від бурульок. Під будинками та підприємствами з яких може впасти лід, натягують червоні стрічки.Відповідають за розчищення дахів від бурульок управителі будинків і керівники ОСББ, розповів Суспільному начальник відділу капітального ремонту департаменту ЖКГ Луцької міської радиУстанови міста мають самі подбати про прибирання льоду з дахів.Комунальники прибирають лід із дахів там, де є можливість під’їхати автовежею. Зі слів Віктора Фіщука, у 33-му та 40-му мікрорайонах проблем з усуненням бурульок немає."Нова забудова, система водовідведення йде внутрішня, відповідно, там бурульок менше, але так само хлопці працюють", – зазначив посадовець.Наразі автовежу для прибирання бурульок використовують житлово-комунальні підприємства № 3, № 2 та № 7.На дільниці ЖКП №3 перебуває 400 будинків – ними опікуються 23 людини, - розповіла старша майстриня Людмила Перун. В окремих випадках, каже жінка, комунальники просять лучан потрапити на балкони, аби швидко усунути небезпеку.Нагадаємо, на роботи з прибирання вулиць Луцька в негоду у міському бюджеті передбачили 3,5 мільйона гривень на рік. Скільки коштів витратили на подолання наслідків двох снігових циклонів в Луцькраді ще рахують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію