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Колишній «волинянин» знайшов новий клуб

Колишній «волинянин» знайшов новий клуб
Лави івано-франківського "Прикарпаття" поповнив колишній гравець луцької "Волині".

15 лютого "Прикарпаття" дозаявило 25-річного Василя Курка, який перебрався до Івано-Франківська на правах "вільного агента", - йдеться на офіційному сайті футбольного клубу.

Співпраця з футболістом розрахована до завершення сезону 2020/21. Опорний півзахисник, який пройшов з новою командою перший навчально-тренувальний збір, обрав собі 95-ий ігровий номер.

Василь Курко (25.04.1995) народився в Іллічівську (нині - Чорноморськ) Одеської області. Розпочав займатися футболом спочатку в місцевому клубі "Бастіон", згодом продовжив навчання у ФШМ донецького "Металурга". З 2012 року Курко став гравцем команди Прем'єр-ліги "Чорноморець", однак впродовж трьох років грав виключно за дублюючий склад одеситів. У 2015 році став гравцем іншої команди УПЛ - харківського "Металіста", проте у складі команди зіграв лише 1 матч за дублерів.

З початку 2016 року Курко став гравцем аматорського клубу "Жемчужина" з Одеси, з якою дебютував у Другій лізі, а за підсумками сезону 2016/17 і виборов путівку до Першої ліги. У серпні 2017 року Василь Курко увійшов до складу студентської збірної України, яка на Літній Універсіаді-2017 в Тайбеї зайняла 7 місце з 16 учасників. У чемпіонаті 2017/18 молодий футболіст утримував місце в основі одеської команди, зігравши за "Жемчужину" 50 матчів і забив 4 голи.

У січні 2018 року Василь Курко став футболістом луцької "Волині". За підсумками сезону 2018/19 став бронзовим призером чемпіонату, однак у матчах плей-офф за місце в УПЛ волиняни поступилися львівським "Карпатам". Загалом за два з половиною сезони у футболці "хрестоносців" хавбек зіграв 64 матчі і забив 4 голи.

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Теги: футбол, Волинь
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