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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
3 143 нових випади коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов у своєму Фейсбуці.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 915 осіб;
летальних випадків – 150;
одужало – 6 189 осіб;
здійснили тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 276 618 осіб;
одужало – 1 122 968 осіб;
летальних випадків – 24 542;
провели ПЛР-тестувань – 6 570 806.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 308 випадків;
Вінницька область – 210 випадків;
Волинська область – 95 випадків;
Дніпропетровська область – 85 випадків;
Донецька область – 60 випадків;
Житомирська область – 18 випадків;
Закарпатська область – 204 випадки;
Запорізька область – 95 випадків;
Івано-Франківська область – 621 випадок;
Київська область – 136 випадків;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 26 випадків;
Львівська область – 115 випадків;
Миколаївська область – 55 випадків;
Одеська область – 127 випадків;
Полтавська область – 149 випадків;
Рівненська область – 88 випадків;
Сумська область – 7 випадків;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 131 випадок;
Херсонська область – 6 випадків;
Хмельницька область – 50 випадків;
Черкаська область – 99 випадків;
Чернівецька область – 343 випадки;
Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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