Повідомили про ситуацію щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

3 143 нових випади коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 179 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоровяу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 915 осіб;летальних випадків – 150;одужало – 6 189 осіб;здійснили тестувань за добу – 39 401 (зокрема методом ПЛР – 18 948, методом ІФА – 11 339, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 9114).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 276 618 осіб;одужало – 1 122 968 осіб;летальних випадків – 24 542;провели ПЛР-тестувань – 6 570 806.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (621), Чернівецькій (343), м. Київ (308), Вінницькій (210) та Закарпатській (204) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 308 випадків;Вінницька область – 210 випадків;Волинська область – 95 випадків;Дніпропетровська область – 85 випадків;Донецька область – 60 випадків;Житомирська область – 18 випадків;Закарпатська область – 204 випадки;Запорізька область – 95 випадків;Івано-Франківська область – 621 випадок;Київська область – 136 випадків;Кіровоградська область – 20 випадків;Луганська область – 26 випадків;Львівська область – 115 випадків;Миколаївська область – 55 випадків;Одеська область – 127 випадків;Полтавська область – 149 випадків;Рівненська область – 88 випадків;Сумська область – 7 випадків;Тернопільська область – 67 випадків;Харківська область – 131 випадок;Херсонська область – 6 випадків;Хмельницька область – 50 випадків;Черкаська область – 99 випадків;Чернівецька область – 343 випадки;Чернігівська область – 28 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.