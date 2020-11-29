За останню добу коронавірус забрав життя 9 волинян

За останню добу на Волині зареєстрували 95 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 7, медпрацівників — 11).Одужало за добу – 63 особи, летальних випадків – 9, - інформує Волинський лабораторний центр.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 38 242 підтверджених випадки COVID-19, з них 1782 - у дітей та 2671 - у медичних працівників. Одужало 35 519 осіб, з них 1642 дитини та 2523 медичних працівники. 611 випадків хвороби завершилося летально, в тому числі померло 19 медиків. Кількість активних хворих – 2112.Всього з початку нового навчального року випадки захворювання на COVID-19 зареєстровані у 400 закладах загальної середньої освіти, захворіло понад 1300 осіб з числа персоналу шкіл та більше 500 учнів. Наразі продовжують хворіти 44 учні та 72 працівники закладів освіти. За останню добу захворіло 6 учнів та 6 вчителів (в Локачинському, Рожищенському, Луцькому районах та в Луцьку).За весь час пандемії в області зареєстрували 40 479 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 102 повідомлення про підозру на COVID-19.На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 обстежили 152 109 осіб. За минулу добу обстежили 317 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 23.