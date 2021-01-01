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Займатися пол денсом майже у 60 років: історія лучанки, яка навчає танців на пілоні. ВІДЕО

Займатися пол денсом майже у 60 років: історія лучанки, яка навчає танців на пілоні. ВІДЕО
59-річна Майя Куліда, попри неоднозначне ставлення суспільства до танців на пілоні, доводить: займатися потрібно улюбленою справою. І неважливо, у скільки років. Танцювати на пілоні жінка почала, коли їй було трохи за 50. А згодом стала ще й тренеркою.

Про це йдеться у сюжеті "12 каналу".

За кілька місяців їй буде 60. Щоправда, на свій вік жінка не виглядає й ділиться: відчуває себе молодою. А секрет простий: вона займається улюбленою справою. Вона почала робити не те, що диктувало суспільство, а те, чого справді хотіла. А розпочалося все із випадковості. Трохи менше десяти років тому на танці Майю покликала донька Катя. Попри вік, стереотипи, а також цілий букет діагнозів, жінка відважилася спробувати.

Діагнози не зникли – жінка просто їх відпустила, а разом з ними – і думки людей. Тепер керується лише власними відчуттями.

“Фізична культура – це відгалуження загальної спільної культури. Не піди на поводу у суспільства. Піди у себе на поводу!” – каже Майя Куліда.

Саме за такими правилами Майя живе впродовж останніх років. А не так давно вирішила надихати на це й інших – на своїх заняттях. Тому й тренування проводить особливі: тут не вчать конкретних рухів, адже, запевняє Майя, тіло й так знає, як йому рухатись.

І суть в тому, аби просто слухати власне тіло. Без жодних обмежень у рухах, адже, запевняє Майя, помилок у цьому виді спорту немає. А ще не діють стереотипи щодо віку і статі – займатися може будь-хто, аби було бажання. І це не лише про танці. А про ставлення до власного життя.


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Теги: лучанка, пол денст, танці на пілоні
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