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Волинянин, який побив та пограбував товариша, відбувся умовним

Волинянин, який побив та пограбував товариша, відбувся умовним
Чоловік, який у Нововолинську побив та пограбував товариша по чарці, отримав умовний термін.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду, пише "Буг".

Зранку 6-го листопада 2020 року уродженець села Рогожани Володимир-Волинського району, перебуваючи у приміщенні літньої кухні свого знайомого у Нововолинську, побив його і пограбував.

Зловмисник наніс товаришу не менше восьми ударів руками по обличчю й завдав йому тілесні ушкодження у вигляді чисельних гематом та синців на лобі, на повіках, щоках, підборідді, крововиливів в очах, садна на лобі, носі й на виличній ділянці. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, забої за ступенем тяжкості відносяться до категорії легких тілесних ушкоджень.

Опісля дебошир відкрито викрав із кишень штанів свого знайомого тисячу гривень та мобільний телефон «Nokia», вартість якого 1200 гривень.

Проти зловмисника порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 КК України (Грабіж, поєднаний з насильством, який не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого).

У суді обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю.

Грабіжник зізнався, що під час розпиття алкогольних напоїв з потерпілим, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, побив його та пограбував.

Суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. Однак звільнив його від відбування покарання, якщо протягом трьох років не вчинить нового злочину.

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Теги: грабіжник, суд, Нововолинськ
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