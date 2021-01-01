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На Волині судять двох лікарів-гінекологів

На Волині судять двох лікарів-гінекологів
Ковельський міськрайонний суд розпочав розгляд кримінального провадження, в якому обвинуваченими є двоє працівників пологового будинку Ковельського МТМО – лікарка акушер-гінеколог вищої категорії та лікар акушер-гінеколог ургентної гінекологічної допомоги.

Про це пише Ковель медіа.

Обох медиків обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, якщо воно спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому), що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Потерпілою стороною у кримінальній справі є Іван та Яна С.

24 вересня 2020 року старший слідчий Ковельського відділу поліції склав обвинувальний акт, а 30 вересня він надійшов до Ковельського міськрайсуду.

У підготовчому судовому засіданні 12 лютого 2021 року прокурор Олександр Омельчук просив зробити закритий розгляд справи. Інші учасники судового засідання не заперечили.

Ковельський міськрайонний суд під головуванням судді Ірини Логвинюк ухвалив розглядати кримінальне провадження у закритому судовому засіданні, яке призначене на 22 лютого.

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Теги: гінеколог, суд, Ковель
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