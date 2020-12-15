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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
4 286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 лютого. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов у своєму Фейсбуці.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 2 330 осіб;
летальних випадків – 147;
одужало – 5 927 осіб;
здійснили тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 280 904 особи;
одужало – 1 128 895 осіб;
летальних випадків – 24 689;
провели ПЛР-тестувань – 6 596 588.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 366 випадків;
Вінницька область – 351 випадок;
Волинська область – 117 випадків;
Дніпропетровська область – 137 випадків;
Донецька область – 98 випадків;
Житомирська область – 118 випадків;
Закарпатська область – 275 випадків;
Запорізька область – 149 випадків;
Івано-Франківська область – 646 випадків;
Київська область – 185 випадків;
Кіровоградська область – 52 випадки;
Луганська область – 51 випадок;
Львівська область – 183 випадки;
Миколаївська область – 47 випадків;
Одеська область – 186 випадків;
Полтавська область – 77 випадків;
Рівненська область – 139 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 122 випадки;
Харківська область – 243 випадки;
Херсонська область – 15 випадків;
Хмельницька область – 198 випадків;
Черкаська область – 44 випадки;
Чернівецька область – 386 випадків;
Чернігівська область – 34 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, Максим Степанов
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