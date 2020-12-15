Повідомили, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні за минулу добу





Про це повідомив міністр охорони здоровя Максим Степанов у своєму Фейсбуці.



Також за минулу добу:



госпіталізували – 2 330 осіб;

летальних випадків – 147;

одужало – 5 927 осіб;

здійснили тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 280 904 особи;

одужало – 1 128 895 осіб;

летальних випадків – 24 689;

провели ПЛР-тестувань – 6 596 588.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 366 випадків;

Вінницька область – 351 випадок;

Волинська область – 117 випадків;

Дніпропетровська область – 137 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 118 випадків;

Закарпатська область – 275 випадків;

Запорізька область – 149 випадків;

Івано-Франківська область – 646 випадків;

Київська область – 185 випадків;

Кіровоградська область – 52 випадки;

Луганська область – 51 випадок;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 47 випадків;

Одеська область – 186 випадків;

Полтавська область – 77 випадків;

Рівненська область – 139 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 122 випадки;

Харківська область – 243 випадки;

Херсонська область – 15 випадків;

Хмельницька область – 198 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 386 випадків;

Чернігівська область – 34 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 лютого. Зокрема, захворіли 304 дитини та 329 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоровяу своєму Фейсбуці.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 330 осіб;летальних випадків – 147;одужало – 5 927 осіб;здійснили тестувань за добу – 64 842 (зокрема методом ПЛР – 25 782, методом ІФА – 16 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 413).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 280 904 особи;одужало – 1 128 895 осіб;летальних випадків – 24 689;провели ПЛР-тестувань – 6 596 588.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (646), Чернівецькій (386), м. Київ (366), Вінницькій (351) та Закарпатській (275) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 366 випадків;Вінницька область – 351 випадок;Волинська область – 117 випадків;Дніпропетровська область – 137 випадків;Донецька область – 98 випадків;Житомирська область – 118 випадків;Закарпатська область – 275 випадків;Запорізька область – 149 випадків;Івано-Франківська область – 646 випадків;Київська область – 185 випадків;Кіровоградська область – 52 випадки;Луганська область – 51 випадок;Львівська область – 183 випадки;Миколаївська область – 47 випадків;Одеська область – 186 випадків;Полтавська область – 77 випадків;Рівненська область – 139 випадків;Сумська область – 67 випадків;Тернопільська область – 122 випадки;Харківська область – 243 випадки;Херсонська область – 15 випадків;Хмельницька область – 198 випадків;Черкаська область – 44 випадки;Чернівецька область – 386 випадків;Чернігівська область – 34 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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