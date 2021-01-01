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Жителі одного з мікрорайонів Луцька кілька днів чекають на снігоочисну техніку. ФОТО, ВІДЕО

Жителі одного з мікрорайонів Луцька кілька днів чекають на снігоочисну техніку. ФОТО, ВІДЕО
Жителі мікрорайону Вишків, що у Луцьку почали розчищати сніг власними силами, бо комунальна снігоочисна техніка до них поки не дісталася.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

До розчищення вулиці залучили трактор одного із мешканців.

"Це єдиний варіант виходу із ситуації. Зробили лопату, я поїхав купив ланцюг на сусідського трактора і прийнялися за роботу", - каже місцевий житель Олег Ольховий.


Протяжність вулиці Селищної, яку як і решту Луцька завалило снігом, майже кілометр. Трактором за день встигли прочистили шлях лише до 10 будинків.
Жителі одного з мікрорайонів Луцька кілька днів чекають на снігоочисну техніку. ФОТО, ВІДЕО

"Ми зверталися на "гарячу" лінію, дзвонили у Луцький спецкомунтранс, МНС. Заявку приймають і обіцяють, що передадуть керівництву, але поки що нічого не робиться" - каже житель вулиці Володимир Самчук.

Керівник Луцькспецкомунтрансу Володимир Марцелюк запевнив, що роботи з рощення вулиць міста від снугу тривають, але не сказав, коли техніка доїде до мікрорайону Вишків.
Жителі одного з мікрорайонів Луцька кілька днів чекають на снігоочисну техніку. ФОТО, ВІДЕО


"На сьогодні, якщо і залишилися провулки, вулиці не почищеними, то робота продовжується, працює грейдер, трактори, які менш габаритні і можуть поміститися в маленьких провулочках", - каже комунальник.

Протягом дня Суспільне намагалося отримати коментар керівника департаменту ЖКГ Луцька Миколи Осіюка, аби з'ясувати до яких віддалених вулиць і мікрорайонів міста снігоочисна техніка ще не доїхала. На дзвінки журналістів посадовець не відповідає.


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Теги: Вшків, Луцьк, сніг
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Коментарі 1
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Каже все працює а на фоні стоять камази
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