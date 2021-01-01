Жителі одного з мікрорайонів Луцька кілька днів чекають на снігоочисну техніку. ФОТО, ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



До розчищення вулиці залучили трактор одного із мешканців.



"Це єдиний варіант виходу із ситуації. Зробили лопату, я поїхав купив ланцюг на сусідського трактора і прийнялися за роботу", - каже місцевий житель Олег Ольховий.





Протяжність вулиці Селищної, яку як і решту Луцька завалило снігом, майже кілометр. Трактором за день встигли прочистили шлях лише до 10 будинків.



"Ми зверталися на "гарячу" лінію, дзвонили у Луцький спецкомунтранс, МНС. Заявку приймають і обіцяють, що передадуть керівництву, але поки що нічого не робиться" - каже житель вулиці Володимир Самчук.



Керівник Луцькспецкомунтрансу Володимир Марцелюк запевнив, що роботи з рощення вулиць міста від снугу тривають, але не сказав, коли техніка доїде до мікрорайону Вишків.



"На сьогодні, якщо і залишилися провулки, вулиці не почищеними, то робота продовжується, працює грейдер, трактори, які менш габаритні і можуть поміститися в маленьких провулочках", - каже комунальник.



Протягом дня Суспільне намагалося отримати коментар керівника департаменту ЖКГ Луцька Миколи Осіюка, аби з'ясувати до яких віддалених вулиць і мікрорайонів міста снігоочисна техніка ще не доїхала. На дзвінки журналістів посадовець не відповідає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі мікрорайону Вишків, що у Луцьку почали розчищати сніг власними силами, бо комунальна снігоочисна техніка до них поки не дісталася.Про це йдеться у сюжеті Суспільного До розчищення вулиці залучили трактор одного із мешканців."Це єдиний варіант виходу із ситуації. Зробили лопату, я поїхав купив ланцюг на сусідського трактора і прийнялися за роботу", - каже місцевий жительПротяжність вулиці Селищної, яку як і решту Луцька завалило снігом, майже кілометр. Трактором за день встигли прочистили шлях лише до 10 будинків."Ми зверталися на "гарячу" лінію, дзвонили у Луцький спецкомунтранс, МНС. Заявку приймають і обіцяють, що передадуть керівництву, але поки що нічого не робиться" - каже житель вулиціКерівник Луцькспецкомунтрансу Володимир Марцелюк запевнив, що роботи з рощення вулиць міста від снугу тривають, але не сказав, коли техніка доїде до мікрорайону Вишків."На сьогодні, якщо і залишилися провулки, вулиці не почищеними, то робота продовжується, працює грейдер, трактори, які менш габаритні і можуть поміститися в маленьких провулочках", - каже комунальник.Протягом дня Суспільне намагалося отримати коментар керівника департаменту ЖКГ Луцька Миколи Осіюка, аби з'ясувати до яких віддалених вулиць і мікрорайонів міста снігоочисна техніка ще не доїхала. На дзвінки журналістів посадовець не відповідає.

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