В Україну йде різке потепління

Після минулонічних -20-27 градусів в Україну повертається потепління.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбуці."Одразу хочу сказати, що це потепління не означає плавний перехід у проліски, бузок та квітучі абрикоси. Адже зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати й присідати", - зауважила Діденко.За її словами, вже завтра, 20-го лютого, у західних областях та у південній частині України денна температура повітря очікується +1+5 градусів, на Закарпатті до +7 градусів.На решті території протягом дня передбачається 0-5 градусів морозу, у північних та північно-східних областях місцями до -8 градусів.Найближча ніч ще дошкульно поморозить, ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами". Опади.Сніг пройде у ніч на суботу на Заході України та подекуди на південному заході, на решті території - без істотних опадів, антициклон домінуватиме. Вдень у суботу та неділю в Україні - без істотних опадів."Хіба якісь приватні снігові осередки торкнуться північних та східних областей, але не суттєво", - написала синоптик.