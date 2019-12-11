В Україну йде різке потепління
Сьогодні, 11:33
Після минулонічних -20-27 градусів в Україну повертається потепління.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
"Одразу хочу сказати, що це потепління не означає плавний перехід у проліски, бузок та квітучі абрикоси. Адже зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати й присідати", - зауважила Діденко.
За її словами, вже завтра, 20-го лютого, у західних областях та у південній частині України денна температура повітря очікується +1+5 градусів, на Закарпатті до +7 градусів.
На решті території протягом дня передбачається 0-5 градусів морозу, у північних та північно-східних областях місцями до -8 градусів.
Найближча ніч ще дошкульно поморозить, ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами". Опади.
Сніг пройде у ніч на суботу на Заході України та подекуди на південному заході, на решті території - без істотних опадів, антициклон домінуватиме. Вдень у суботу та неділю в Україні - без істотних опадів.
"Хіба якісь приватні снігові осередки торкнуться північних та східних областей, але не суттєво", - написала синоптик.
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Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
"Одразу хочу сказати, що це потепління не означає плавний перехід у проліски, бузок та квітучі абрикоси. Адже зима ще триває, до астрономічної та кліматичної весни ще присідати й присідати", - зауважила Діденко.
За її словами, вже завтра, 20-го лютого, у західних областях та у південній частині України денна температура повітря очікується +1+5 градусів, на Закарпатті до +7 градусів.
На решті території протягом дня передбачається 0-5 градусів морозу, у північних та північно-східних областях місцями до -8 градусів.
Найближча ніч ще дошкульно поморозить, ніч на неділю вже буде із просто помірним морозом, а вдень у неділю практично повсюди буде або близько нуля, або з "плюсами". Опади.
Сніг пройде у ніч на суботу на Заході України та подекуди на південному заході, на решті території - без істотних опадів, антициклон домінуватиме. Вдень у суботу та неділю в Україні - без істотних опадів.
"Хіба якісь приватні снігові осередки торкнуться північних та східних областей, але не суттєво", - написала синоптик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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