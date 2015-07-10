Терорист «ЛНР» під час навчань відстрелив собі статевий орган





Про це повідомив блогер і прихильник «русского мира» «Чіткий Луганськ». Нібито під час навчань на полігоні старшині першого батальйону відстрелили статевий орган, - пише



Точніше, бойовик наніс собі поранення сам - не поставив на запобіжник автомат. Після лікування потерпілий буде притягнутий до «кримінальної відповідальності» за нанесення самому собі тілесних ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Терорист "ЛНР", який проходить службу в шостого окремому механізованому полку другого армійського корпусу Збройних сил Російської Федерації отримав незвичне поранення.Про це повідомив блогер і прихильник «русского мира» «Чіткий Луганськ». Нібито під час навчань на полігоні старшині першого батальйону відстрелили статевий орган, - пише Реал Точніше, бойовик наніс собі поранення сам - не поставив на запобіжник автомат. Після лікування потерпілий буде притягнутий до «кримінальної відповідальності» за нанесення самому собі тілесних ушкоджень.

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