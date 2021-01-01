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Призначили Почесного консула Литви у Луцьку

Призначили Почесного консула Литви у Луцьку
В Міністерстві закордонних справ України відбулась урочиста церемонія вручення екзекватури Сергію Мартиняку, який від 11 лютого виконує обов’язки Почесного консула Литовської Республіки в Луцьку.

Про це повідомляє Посольство Литовської Республіки в Українi.

Ним виявився відомий волинський бізнесмен та політик Сергій Мартиняк.

"Призначення Почесного консула у Волинській області є важливим для укріплення представництва литовських інтересів у Західній Україні", - йдеться у повідомленні.

Це вже чотирнадцятий Почесний консул Литовської Республіки в Україні. Почесні консули Литви працюють у Львові, Житомирі, Херсоні, Ужгороді, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Сімферополі (з тимчасовим розташуванням у Дніпрі), Харкові, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві і Білій Церкві.

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Теги: посол Литви, Луцьк, призначенння
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