Призначили Почесного консула Литви у Луцьку
Сьогодні, 18:17
В Міністерстві закордонних справ України відбулась урочиста церемонія вручення екзекватури Сергію Мартиняку, який від 11 лютого виконує обов’язки Почесного консула Литовської Республіки в Луцьку.
Про це повідомляє Посольство Литовської Республіки в Українi.
Ним виявився відомий волинський бізнесмен та політик Сергій Мартиняк.
"Призначення Почесного консула у Волинській області є важливим для укріплення представництва литовських інтересів у Західній Україні", - йдеться у повідомленні.
Це вже чотирнадцятий Почесний консул Литовської Республіки в Україні. Почесні консули Литви працюють у Львові, Житомирі, Херсоні, Ужгороді, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Сімферополі (з тимчасовим розташуванням у Дніпрі), Харкові, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві і Білій Церкві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Посольство Литовської Республіки в Українi.
Ним виявився відомий волинський бізнесмен та політик Сергій Мартиняк.
"Призначення Почесного консула у Волинській області є важливим для укріплення представництва литовських інтересів у Західній Україні", - йдеться у повідомленні.
Це вже чотирнадцятий Почесний консул Литовської Республіки в Україні. Почесні консули Литви працюють у Львові, Житомирі, Херсоні, Ужгороді, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Сімферополі (з тимчасовим розташуванням у Дніпрі), Харкові, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві і Білій Церкві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Призначили Почесного консула Литви у Луцьку
Сьогодні, 18:17
Польські митники затримали водія з України, який хотів перевезти контрабанду через кордон
Сьогодні, 17:42
Через спалах Covid-19 у трьох областях Західної України закривають кафе та ресторани
Сьогодні, 16:38
У луцькому парку стартував фестиваль снігових скульптур. ФОТО
Сьогодні, 16:00