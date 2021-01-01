Призначили Почесного консула Литви у Луцьку

В Міністерстві закордонних справ України відбулась урочиста церемонія вручення екзекватури, який від 11 лютого виконує обов’язки Почесного консула Литовської Республіки в Луцьку.Про це повідомляє Посольство Литовської Республіки в Українi.Ним виявився відомий волинський бізнесмен та політик Сергій Мартиняк."Призначення Почесного консула у Волинській області є важливим для укріплення представництва литовських інтересів у Західній Україні", - йдеться у повідомленні.Це вже чотирнадцятий Почесний консул Литовської Республіки в Україні. Почесні консули Литви працюють у Львові, Житомирі, Херсоні, Ужгороді, Івано-Франківську, Дніпрі, Одесі, Сімферополі (з тимчасовим розташуванням у Дніпрі), Харкові, Тернополі, Кропивницькому, Миколаєві і Білій Церкві.