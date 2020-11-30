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Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя

Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя
Луцький гурт ФлайzZzа зняв фільм з нагоди 20 річниці з дня створення команди.

Про це музиканти написали на ютуб сторінці гурту.

«ФлайzZzа. Фільм» - це третій проект, який гурт створив на честь свого 20-річчя. Перші два відбулись наприкінці 2020 року - кліп на пісню «Шикардос» та ювілейний онлайн-концерт.

"ФлайzZzа. Фільм" знімали у листопаді 2020-го. Впродовж п’яти днів знімальна команда відзняла терабайти матеріалу, подолала сотні кілометрів, зустрілась із десятками людей. Пізніше, під час монтажу, перебрали достобіса архівних записів гурту. Здавалось, що з усього матеріалу можна було б зробити серіал. Проте ми, згідно зі сценарієм, вибрали найсоковитіше та найцікавіше - щоб змайструвати фільм, який пропонуємо вашій увазі", - йдеться у дописі.

За словами музикантів, зйомки відбувались не без пригод і труднощів: хворів на коронавірус гітарист, ледве не в останній момент знайшли локацію для зйомок коментарів друзів-музикантів, а через технічні нюанси деякі великі відзняті інтерв’ю автори фільму мусили перезаписувати.

Музиканти подякували всім причетним до зйомок та своїм фанам.


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Теги: музика, творчість, ФлайzZzа, Луцьк
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