Луцький музичний гурт зняв фільм з нагоди свого 20-річчя
Сьогодні, 21:46
Луцький гурт ФлайzZzа зняв фільм з нагоди 20 річниці з дня створення команди.
Про це музиканти написали на ютуб сторінці гурту.
«ФлайzZzа. Фільм» - це третій проект, який гурт створив на честь свого 20-річчя. Перші два відбулись наприкінці 2020 року - кліп на пісню «Шикардос» та ювілейний онлайн-концерт.
"ФлайzZzа. Фільм" знімали у листопаді 2020-го. Впродовж п’яти днів знімальна команда відзняла терабайти матеріалу, подолала сотні кілометрів, зустрілась із десятками людей. Пізніше, під час монтажу, перебрали достобіса архівних записів гурту. Здавалось, що з усього матеріалу можна було б зробити серіал. Проте ми, згідно зі сценарієм, вибрали найсоковитіше та найцікавіше - щоб змайструвати фільм, який пропонуємо вашій увазі", - йдеться у дописі.
За словами музикантів, зйомки відбувались не без пригод і труднощів: хворів на коронавірус гітарист, ледве не в останній момент знайшли локацію для зйомок коментарів друзів-музикантів, а через технічні нюанси деякі великі відзняті інтерв’ю автори фільму мусили перезаписувати.
Музиканти подякували всім причетним до зйомок та своїм фанам.
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Про це музиканти написали на ютуб сторінці гурту.
«ФлайzZzа. Фільм» - це третій проект, який гурт створив на честь свого 20-річчя. Перші два відбулись наприкінці 2020 року - кліп на пісню «Шикардос» та ювілейний онлайн-концерт.
"ФлайzZzа. Фільм" знімали у листопаді 2020-го. Впродовж п’яти днів знімальна команда відзняла терабайти матеріалу, подолала сотні кілометрів, зустрілась із десятками людей. Пізніше, під час монтажу, перебрали достобіса архівних записів гурту. Здавалось, що з усього матеріалу можна було б зробити серіал. Проте ми, згідно зі сценарієм, вибрали найсоковитіше та найцікавіше - щоб змайструвати фільм, який пропонуємо вашій увазі", - йдеться у дописі.
За словами музикантів, зйомки відбувались не без пригод і труднощів: хворів на коронавірус гітарист, ледве не в останній момент знайшли локацію для зйомок коментарів друзів-музикантів, а через технічні нюанси деякі великі відзняті інтерв’ю автори фільму мусили перезаписувати.
Музиканти подякували всім причетним до зйомок та своїм фанам.
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