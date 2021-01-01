На Хмельницькій і Рівненській АЕС хочуть побудувати нові енергоблоки
Сьогодні, 01:07
У Міністерстві енергетики вважають доцільним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один – на Рівненській, якими будуть заміщені блоки АЕС, термін експлуатації яких наразі спливає.
Про це під час форуму «Україна 30. Платіжка» сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко, – повідомляє «Українська енергетика».
«Повинна реалізовуватися програма заміщення поточних атомних блоків: будівництво ХАЕС-3, ХАЕС-4. На мій погляд, ще більш перспективним є проєкт будівництва п'ятого блоку РАЕС», – висловив думку Бойко.
Міністр також наголосив, що вважає цю програму не менш перспективною, ніж капітальні ремонти і продовження терміну експлуатації тих блоків, термін експлуатації яких закінчується. Він зазначив, що атомна енергетика повинна розвиватися, а не лише підтримувати її поточний стан, оскільки вона є стратегічною і базовою для енергетики України.
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Про це під час форуму «Україна 30. Платіжка» сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко, – повідомляє «Українська енергетика».
«Повинна реалізовуватися програма заміщення поточних атомних блоків: будівництво ХАЕС-3, ХАЕС-4. На мій погляд, ще більш перспективним є проєкт будівництва п'ятого блоку РАЕС», – висловив думку Бойко.
Міністр також наголосив, що вважає цю програму не менш перспективною, ніж капітальні ремонти і продовження терміну експлуатації тих блоків, термін експлуатації яких закінчується. Він зазначив, що атомна енергетика повинна розвиватися, а не лише підтримувати її поточний стан, оскільки вона є стратегічною і базовою для енергетики України.
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