На Хмельницькій і Рівненській АЕС хочуть побудувати нові енергоблоки





Про це під час форуму «Україна 30. Платіжка» сказав заступник міністра енергетики Юрій Бойко, – повідомляє



«Повинна реалізовуватися програма заміщення поточних атомних блоків: будівництво ХАЕС-3, ХАЕС-4. На мій погляд, ще більш перспективним є проєкт будівництва п'ятого блоку РАЕС», – висловив думку Бойко.



Міністр також наголосив, що вважає цю програму не менш перспективною, ніж капітальні ремонти і продовження терміну експлуатації тих блоків, термін експлуатації яких закінчується. Він зазначив, що атомна енергетика повинна розвиватися, а не лише підтримувати її поточний стан, оскільки вона є стратегічною і базовою для енергетики України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві енергетики вважають доцільним побудувати три нові атомні енергоблоки – два на Хмельницькій атомній станції і один – на Рівненській, якими будуть заміщені блоки АЕС, термін експлуатації яких наразі спливає.Про це під час форуму «Україна 30. Платіжка» сказав заступник міністра енергетики, – повідомляє «Українська енергетика» «Повинна реалізовуватися програма заміщення поточних атомних блоків: будівництво ХАЕС-3, ХАЕС-4. На мій погляд, ще більш перспективним є проєкт будівництва п'ятого блоку РАЕС», – висловив думку Бойко.Міністр також наголосив, що вважає цю програму не менш перспективною, ніж капітальні ремонти і продовження терміну експлуатації тих блоків, термін експлуатації яких закінчується. Він зазначив, що атомна енергетика повинна розвиватися, а не лише підтримувати її поточний стан, оскільки вона є стратегічною і базовою для енергетики України.

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