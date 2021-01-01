У селі на Волині горів житловий будинок





Так, 22 лютого о 07:23 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Бистровиця, - пише пресслужба ДСНС у Волинській області.



Рятувальники, які прибули на місце події виявили горіння дерев'яної міжкімнатної стіни, на гасіння подали один водяний спеціальний ствол. Пожежу вдалось ліквідувати о 07:56 в тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття.



Ймовірна причина пожежі – недолік конструкції димоходу пічного опалення.













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