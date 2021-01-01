Польща змінює правила в'їзду в країну





Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, - пише



За його словами, перетин кордону як на західному, так і на південному напрямах будуть дозволяти лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Якщо його не буде, то потрібно буде відправитися на обов'язковий карантин. Самоізоляція триватиме десять днів.



"Ми думаємо, щоб зробити це на поточному тижні. Ми хочемо допрацювати правила, деталі. Служби повинні підготуватися, тому що це буде означати повернення до діяльності прикордонної охорони", - заявив Недзельський.



Слід зауважити, що раніше Польща вимагала негативний тест на коронавірус лише у громадян третіх країн, у яких високий ризик інфікування COVID-19. Натомість, для тих, хто в'їжджав з країн ЄС, обов'язковий карантин не застосовувався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польський уряд через стрімке зростання захворюваності на коронавірус до кінця цього тижня змінить правила в'їзду до країни.Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, - пише ТСН. За його словами, перетин кордону як на західному, так і на південному напрямах будуть дозволяти лише за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Якщо його не буде, то потрібно буде відправитися на обов'язковий карантин. Самоізоляція триватиме десять днів."Ми думаємо, щоб зробити це на поточному тижні. Ми хочемо допрацювати правила, деталі. Служби повинні підготуватися, тому що це буде означати повернення до діяльності прикордонної охорони", - заявив Недзельський.Слід зауважити, що раніше Польща вимагала негативний тест на коронавірус лише у громадян третіх країн, у яких високий ризик інфікування COVID-19. Натомість, для тих, хто в'їжджав з країн ЄС, обов'язковий карантин не застосовувався.

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