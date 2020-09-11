У медзакладі у Вінниці чоловік погрожував лікарям зброєю





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Зловмисник зайшов до одного з кабінетів діагностичного центру, в якому почав погрожувати пістолетом медичним працівникам.



Налякані лікарі викликали поліцію, які затримали озброєного чоловіка. З’ясувалося, що 39-річний вінничанин раніше притягався до відповідальності за майнові злочини.



У місцевого жителя правоохоронці вилучили предмет, який за зовнішнім виглядом нагадує пістолет, та ніж. Чоловіка підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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