У медзакладі у Вінниці чоловік погрожував лікарям зброєю
Сьогодні, 03:34
У Вінниці у медзакладі правоохоронці затримали правопорушника, який погрожував лікарям зброєю.
Про інформують на сайті Нацполіції.
Зловмисник зайшов до одного з кабінетів діагностичного центру, в якому почав погрожувати пістолетом медичним працівникам.
Налякані лікарі викликали поліцію, які затримали озброєного чоловіка. З’ясувалося, що 39-річний вінничанин раніше притягався до відповідальності за майнові злочини.
У місцевого жителя правоохоронці вилучили предмет, який за зовнішнім виглядом нагадує пістолет, та ніж. Чоловіка підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
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Про інформують на сайті Нацполіції.
Зловмисник зайшов до одного з кабінетів діагностичного центру, в якому почав погрожувати пістолетом медичним працівникам.
Налякані лікарі викликали поліцію, які затримали озброєного чоловіка. З’ясувалося, що 39-річний вінничанин раніше притягався до відповідальності за майнові злочини.
У місцевого жителя правоохоронці вилучили предмет, який за зовнішнім виглядом нагадує пістолет, та ніж. Чоловіка підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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