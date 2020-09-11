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У медзакладі у Вінниці чоловік погрожував лікарям зброєю

У медзакладі у Вінниці чоловік погрожував лікарям зброєю
У Вінниці у медзакладі правоохоронці затримали правопорушника, який погрожував лікарям зброєю.

Про інформують на сайті Нацполіції.

Зловмисник зайшов до одного з кабінетів діагностичного центру, в якому почав погрожувати пістолетом медичним працівникам.

Налякані лікарі викликали поліцію, які затримали озброєного чоловіка. З’ясувалося, що 39-річний вінничанин раніше притягався до відповідальності за майнові злочини.

У місцевого жителя правоохоронці вилучили предмет, який за зовнішнім виглядом нагадує пістолет, та ніж. Чоловіка підозрюють за статтею 296 (Хуліганство) КК України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

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Теги: медики, поліція, Вінниця, пістолет, погрози
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